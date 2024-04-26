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В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине

В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине

Работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T13:21

2024-04-26T13:21

2024-04-26T13:21

донецк

новости

донецкая народная республика (днр)

алексей кулемзин

происшествия

минирование

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.Трагедия произошла в Куйбышевском районе на территории ДК "Смолянка". 52-летний мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Однако спасти его не удалось.ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным регионам России. Утром в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя в селе Коровяковка Курской области и в Новой Каховке Херсонской области.Накануне четыре человека пострадали при ударе украинских боевиков по многоэтажке в Токмаке. 12-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по херсонскому городу Таврийск, два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в селе Днепряны Новокаховского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параВСУ нанесли удар по поликлинике в КаховкеВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек

донецк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, новости, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, происшествия, минирование, взрыв