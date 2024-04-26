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В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине
В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине
Работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T13:21
2024-04-26T13:21
донецк
новости
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
происшествия
минирование
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.Трагедия произошла в Куйбышевском районе на территории ДК "Смолянка". 52-летний мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Однако спасти его не удалось.ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным регионам России. Утром в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя в селе Коровяковка Курской области и в Новой Каховке Херсонской области.Накануне четыре человека пострадали при ударе украинских боевиков по многоэтажке в Токмаке. 12-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по херсонскому городу Таврийск, два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в селе Днепряны Новокаховского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Запорожскую область – погибла семейная параВСУ нанесли удар по поликлинике в КаховкеВСУ обстреляли рынок и жилые дома Каховки – ранены пять человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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донецк, новости, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, происшествия, минирование, взрыв
В Донецке сотрудник ДК подорвался на противопехотной мине

В Донецке сотрудник дома культуры подорвался на противопехотной мине и погиб

13:21 26.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Работник дома культуры Донецка скончался от ранений, полученных при взрыве противопехотной мины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Трагедия произошла в Куйбышевском районе на территории ДК "Смолянка". 52-летний мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Однако спасти его не удалось.
"К сожалению, в Куйбышевском районе от полученных ранений скончался мужчина 1972 года рождения, работник ДК "Смолянка", который подорвался на противопехотной мине "Лепесток" на прилегающей территории", – написал в своем Telegram-канале Кулемзин.
ВСУ регулярно наносят террористические удары по мирным регионам России. Утром в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя в селе Коровяковка Курской области и в Новой Каховке Херсонской области.
Накануне четыре человека пострадали при ударе украинских боевиков по многоэтажке в Токмаке. 12-летний ребенок ранен при атаке ВСУ по херсонскому городу Таврийск, два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ жилых домов в селе Днепряны Новокаховского округа.
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ДонецкНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинПроисшествияМинированиеВзрыв
 
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