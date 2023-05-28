Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 3 ракеты Storm Shadow и 6 снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.
11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил распространенную СМИ информацию о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Тогда CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил о заверениях Киева, что этими ракетами не будут наносить удары по объектам на территории России. Уоллес подтвердить это публично отказался.
Уже на следующий день, 12 мая, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, обстреляв Луганск.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. В то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.
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