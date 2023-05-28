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Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow

Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T14:27

2023-05-28T14:27

2023-05-28T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотника в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил распространенную СМИ информацию о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Тогда CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил о заверениях Киева, что этими ракетами не будут наносить удары по объектам на территории России. Уоллес подтвердить это публично отказался.Уже на следующий день, 12 мая, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, обстреляв Луганск.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, британские ракеты Storm Shadow является достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами. В то же время, по словам Кнутова, несмотря на широкий ассортимент средств борьбы, серьезные риски поражения этими ракетами целей все же существуют.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВОРоссийская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дроновРоссийская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, россия, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, поставки западного оружия украине