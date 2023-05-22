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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников в ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T16:15

2023-05-22T16:15

2023-05-22T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников в ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российской армией уничтожено 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и другие виды боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm ShadowНад Крымом сбиты четыре украинских беспилотникаРоссийская ПВО сбила пять американских ракет

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россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, россия, донецкая народная республика (днр), пво