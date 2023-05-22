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Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников в ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T16:15
2023-05-22T16:15
2023-05-22T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников в ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российской армией уничтожено 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и другие виды боевой техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm ShadowНад Крымом сбиты четыре украинских беспилотникаРоссийская ПВО сбила пять американских ракет
украина
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина, россия, донецкая народная республика (днр), пво
Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников в ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовое Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Марфополь Запорожской области, а также Сергеевка и Любимовка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российской армией уничтожено 428 самолетов, 235 вертолетов, 4262 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 9257 танков и другие виды боевой техники.
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