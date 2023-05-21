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Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
Российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Об РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T13:31
2023-05-21T13:33
сво
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Энергодар Запорожской области.Также в районе населенного пункта Желтое ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134-х районах, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в АвдеевкеРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm ShadowРоссийская ПВО сбила пять американских ракет
https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-sem-dalnoboynykh-raket-storm-shadow-1128748874.html
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сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, новости
Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

13:31 21.05.2023 (обновлено: 13:33 21.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Энергодар Запорожской области.
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16 мая, 13:06
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Также в районе населенного пункта Желтое ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.
В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134-х районах, добавили в ведомстве.
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СВОМинистерство обороны РФПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеЗапорожская областьНовости
 
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