https://crimea.ria.ru/20230521/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-15-snaryadov-himars-i-raket-storm-shadow-1128859601.html

Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Российская ПВО перехватила 15 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Об РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T13:31

2023-05-21T13:31

2023-05-21T13:33

сво

министерство обороны рф

пво

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126290121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_165d494fad993caa90a16e13c1242584.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны перехватили за сутки 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены девять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Энергодар Запорожской области.Также в районе населенного пункта Желтое ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134-х районах, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт и технику ВСУ в АвдеевкеРоссийские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm ShadowРоссийская ПВО сбила пять американских ракет

https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-sem-dalnoboynykh-raket-storm-shadow-1128748874.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, запорожская область, новости