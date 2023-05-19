https://crimea.ria.ru/20230519/nad-krymom-sbity-chetyre-bespilotnika-1128817464.html

Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотника

Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотника

В ночь на 19 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T08:49

2023-05-19T08:49

2023-05-19T09:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 19 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Как сообщалось, 12 мая еще один украинский беспилотник сбили на западе Крыма, пострадавших и разрушений нет. А 6 мая над полуостровом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотниковПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозЖестко и понятно – Ковитиди призвала ответить на диверсии в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230518/na-zemle-i-na-vode-siloviki-smogut-ostanavlivat-lyubye-bespilotniki-1128805303.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, сергей аксенов, пво, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, общество, происшествия, новости крыма