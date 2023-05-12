https://crimea.ria.ru/20230512/na-zapade-kryma-sbit-vrazheskiy-bespilotnik--aksenov-1128695006.html

На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – Аксенов

На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – Аксенов - РИА Новости Крым, 12.05.2023

На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – Аксенов

Вражеский беспилотник сбит силами ПВО на западе Крыма, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T17:56

2023-05-12T17:56

2023-05-12T18:10

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник сбит силами ПВО на западе Крыма, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. После начала СВО Республик Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. 6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Ранее украинские СМИ сообщили о подготовке совместной операции разведслужбы минобороны Украины и Британской разведки по уничтожению военных аэропортов в Крыму и Ростовской области, которая запланирована к реализации в период активной фазы контрнаступления ВСУ. Речь идет о беспилотных атаках и ракетных ударах по российским складам и аэродромам, чтобы ограничить применение самолетов. В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что украинские боевики могут совершать активные попытки атаковать военные аэродромы в Крыму и, скорее всего, задействуют для этого множество боевых дронов одновременно. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. Читайте также на РИА Новости Крым: Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников Ночная атака беспилотников на Крым: что известно

https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html

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беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, пво, сергей аксенов, сво, украина, вооруженные силы россии, армия и флот, происшествия