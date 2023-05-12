На западе Крыма сбит вражеский беспилотник – Аксенов
Аксенов: на западе Крыма сбит вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений нет
17:56 12.05.2023 (обновлено: 18:10 12.05.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Вражеский беспилотник сбит силами ПВО на западе Крыма, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
После начала СВО Республик Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".
Ранее украинские СМИ сообщили о подготовке совместной операции разведслужбы минобороны Украины и Британской разведки по уничтожению военных аэропортов в Крыму и Ростовской области, которая запланирована к реализации в период активной фазы контрнаступления ВСУ. Речь идет о беспилотных атаках и ракетных ударах по российским складам и аэродромам, чтобы ограничить применение самолетов.
В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что украинские боевики могут совершать активные попытки атаковать военные аэродромы в Крыму и, скорее всего, задействуют для этого множество боевых дронов одновременно.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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