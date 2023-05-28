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Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ
Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ
Авиация "Западной" группировки войск на Купянском направлении нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации иностранных наемников, формирований ВСУ и... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T10:58
2023-05-28T10:58
2023-05-28T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Авиация "Западной" группировки войск на Купянском направлении нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации иностранных наемников, формирований ВСУ и территориальной обороны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает Минобороны.Также в ходе боевых действий на Купянском направлении российские артиллеристы огнем из гаубицы Д-30 уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Мста-Б" и минометный расчет противника.Кроме того, штурмовые отряды 6-й общевойсковой армии в районе населенного пункта Молчаново Харьковской области уничтожили один наблюдательный пост, два блиндажа и до 15 военнослужащих противника.Средства ПВО огнем из зенитно-ракетного комплекса "Тор" уничтожили разведывательные беспилотники противника "Эльф" и "Валькирия".Читайте также на РИА Новости Крым:Разбиты пункты управления ВСУ и уничтожены 500 человек: хроника СВОРоссийская ПВО сбила две дальнобойные ракеты Storm Shadow и 12 дроновАрмия России разгромила подразделения ВСУ на Донецком направлении
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сво, министерство обороны рф, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ
МО: авиация группировки "Запад" нанесла удары по пунктам "иностранного легиона" и ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Авиация "Западной" группировки войск на Купянском направлении нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации иностранных наемников, формирований ВСУ и территориальной обороны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает Минобороны.
"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" и районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной техники 92-й отдельной механизированной бригады и по подразделениям территориальной обороны", - сказал он.
Также в ходе боевых действий на Купянском направлении российские артиллеристы огнем из гаубицы Д-30 уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Мста-Б" и минометный расчет противника.
Кроме того, штурмовые отряды 6-й общевойсковой армии в районе населенного пункта Молчаново Харьковской области уничтожили один наблюдательный пост, два блиндажа и до 15 военнослужащих противника.
Средства ПВО огнем из зенитно-ракетного комплекса "Тор" уничтожили разведывательные беспилотники противника "Эльф" и "Валькирия".
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