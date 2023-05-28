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Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс

Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс

Слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине в ближайшей перспективе не удастся вернуть утраченные... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T12:28

2023-05-28T12:28

2023-05-28T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине в ближайшей перспективе не удастся вернуть утраченные территории, являются шагом вперед к понимают реальности. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.Ранее Милли заявил, что стратегическая задача Украины "вернуть" все утраченные территории и выйти на границы 1991 года "не выглядит достижимой в ближайшей перспективе", является "слишком масштабной и чрезвычайно трудна для достижения военными средствами". По его словам, это означает, что военные действия на Украине продолжатся, после чего "в какой-то момент" обе стороны вернутся к переговорам."Формула мира" ЗеленскогоЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Референдумы в Крыму и новых регионахКрым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"Захарова оценила слова Зеленского о КрымеГлава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым

https://crimea.ria.ru/20230524/mirnyy-plan-zelenskogo-vedet-mir-k-katastrofe--medvedchuk-1128947113.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, крым, украина, политика, сергей лавров, россия, сво, владимир зеленский (президент украины), новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)