Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230528/lavrov-otsenil-somneniya-ssha-v-vozmozhnosti-kieva-vernut-krym-i-donbass-1129023491.html
Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс
Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс
Слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине в ближайшей перспективе не удастся вернуть утраченные... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T12:28
2023-05-28T12:28
сша
крым
украина
политика
сергей лавров
россия
сво
владимир зеленский (президент украины)
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128365096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43d2669ff831274cd45aeb3be96fef80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине в ближайшей перспективе не удастся вернуть утраченные территории, являются шагом вперед к понимают реальности. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.Ранее Милли заявил, что стратегическая задача Украины "вернуть" все утраченные территории и выйти на границы 1991 года "не выглядит достижимой в ближайшей перспективе", является "слишком масштабной и чрезвычайно трудна для достижения военными средствами". По его словам, это означает, что военные действия на Украине продолжатся, после чего "в какой-то момент" обе стороны вернутся к переговорам."Формула мира" ЗеленскогоЗеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Референдумы в Крыму и новых регионахКрым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"Захарова оценила слова Зеленского о КрымеГлава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
https://crimea.ria.ru/20230524/mirnyy-plan-zelenskogo-vedet-mir-k-katastrofe--medvedchuk-1128947113.html
сша
крым
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128365096_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_752b3ad3fc53f934547c870de37bc2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, крым, украина, политика, сергей лавров, россия, сво, владимир зеленский (президент украины), новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс

Лавров о словах генерала Милли: США делают шаг вперед к пониманию реальности "на земле"

12:28 28.05.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Слова председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Украине в ближайшей перспективе не удастся вернуть утраченные территории, являются шагом вперед к понимают реальности. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Милли заявил, что стратегическая задача Украины "вернуть" все утраченные территории и выйти на границы 1991 года "не выглядит достижимой в ближайшей перспективе", является "слишком масштабной и чрезвычайно трудна для достижения военными средствами". По его словам, это означает, что военные действия на Украине продолжатся, после чего "в какой-то момент" обе стороны вернутся к переговорам.
"Впервые из уст официального лица было сказано нечто, что не является безапелляционной поддержкой так называемой "формулы мира" (президента Украины Владимира) Зеленского. Он (Милли – ред.) сказал, что Украина, видимо, не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Это шаг вперед к пониманию реальности "на земле", – сказал Лавров в комментарии ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на канале "Россия 1".

"Формула мира" Зеленского

Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта и т.д.
Российская сторона заявила, что отвергает любые мирные планы от Киева, если они не учитывают присоединения к РФ новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 мая, 20:39
"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

Референдумы в Крыму и новых регионах

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
 
СШАКрымУкраинаПолитикаСергей ЛавровРоссияСВОВладимир Зеленский (президент Украины)НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Российская ПВО за сутки перехватила три ракеты Storm Shadow
13:58Крымский провайдер "Миранда-медиа" подвергся масштабной хакерской атаке
13:44Против России ведется война по всем фронтам – Кремль
13:22Игра с огнем: Лавров о планах поставить Украине истребители F-16
12:59Более 200 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую область
12:28Лавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и Донбасс
11:41Сильные ливни со шквалами и градом идут на Крым
11:22Очередь на Керченской переправе: паромов ждут более 100 машин
10:58Авиация России разбомбила пункты дислокации "иностранного легиона" и ВСУ
10:42Зеленский хочет полностью запретить торговлю с Ираном на 50 лет
10:24Как работает Керченская переправа 28 мая
09:35В Турции стартовал второй тур выборов президента
09:20Зеленые фуражки: бывших пограничников не бывает
08:55В Киеве и других городах Украины прогремели мощные взрывы
08:37Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае
08:27В массовом ДТП в Крыму пострадали четверо
08:01Путин: необходимо надежно прикрыть рубежи вблизи зоны боевых действий
00:01Ливни с грозами и градом: прогноз погоды на воскресенье
23:08Губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел в Шебекино
22:34Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму
Лента новостейМолния