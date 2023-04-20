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Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал безосновательными заявления о якобы идущих между Россией и Украиной, Россией и США торгах за Крым. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T09:35
2023-04-20T09:35
2023-04-20T09:38
евгений примаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал безосновательными заявления о якобы идущих между Россией и Украиной, Россией и США торгах за Крым.Глава Россотрудничества подчеркнул, что "нам за нашу землю вообще никого не может быть жаль и не жаль". Это касается в том числе и самой Украины и ее кураторов, которые старательно "фаршируют ее ненавистью и железом".По мнению Примакова, в мире нет и не может быть "такого предела, ради которого мы можем отдавать, жертвовать кому-то куски нашей собственной плоти, чтобы ее кто-то жрал, урча". Потому что всегда сперва Россия, а потом уже все прочее и остальное, какое бы это остальное ни было, резюмировал он.Ранее ряд политологов выразили мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации Крыма невоенным путем" может являться сигналом к возможному торгу. При этом подчеркивалось, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности полуострова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российскимВхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историкЛукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым
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евгений примаков, политика, крым, мнения, украина, сша, россия
Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
Примаков: нам за нашу землю вообще никого не может быть жаль и не жаль
09:35 20.04.2023 (обновлено: 09:38 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал безосновательными заявления о якобы идущих между Россией и Украиной, Россией и США торгах за Крым.
"Когда я читаю кучу всякой ерунды, в которой говорится о том, как там может строиться торг за Крым между Россией и Украиной, Россией и США и в прочих тоже сочетаниях, и о том, что там может киевский режим выторговать, и где бы еще, кому и что мы уступим за это – все всегда сводится, должно сводиться к самой простой, как полнотелый кирпич, идее: мы за нашу землю вообще никому ничего не можем быть должны", – написал Примаков в своем Telegram-канале.
Глава Россотрудничества подчеркнул, что "нам за нашу землю вообще никого не может быть жаль и не жаль". Это касается в том числе и самой Украины и ее кураторов, которые старательно "фаршируют ее ненавистью и железом".
По мнению Примакова, в мире нет и не может быть "такого предела, ради которого мы можем отдавать, жертвовать кому-то куски нашей собственной плоти, чтобы ее кто-то жрал, урча". Потому что всегда сперва Россия, а потом уже все прочее и остальное, какое бы это остальное ни было, резюмировал он.
Ранее ряд политологов выразили мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о "деоккупации Крыма невоенным путем" может являться сигналом к возможному торгу. При этом подчеркивалось, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности полуострова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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