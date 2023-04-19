https://crimea.ria.ru/20230419/vkhozhdenie-v-rossiyskuyu-imperiyu-oznamenovalo-novuyu-sudbu-kryma--istorik-1128257402.html

Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк

Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк

Принятие Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 240 лет назад ознаменовало не только новую судьбу присоединенных территорий, но и укрепление самого... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T15:35

2023-04-19T15:35

2023-04-19T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Принятие Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 240 лет назад ознаменовало не только новую судьбу присоединенных территорий, но и укрепление самого российского государства. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, профессор, проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского Сергей Юрченко."Россия – государство с тысячелетней непрерывной историей, в которой прослеживаются определенные циклы. То, что произошло в 1783 году – включение Крыма Тамани и Кубани в состав государства российского – является проявлением того расширения государства российского, которое было связано с накоплением внутреннего ресурса, борьбой между государствами того времени. Это, несомненно, ознаменовало и новую судьбу присоединенных территорий, и укрепление России", – отметил ученый.По словам Юрченко, между событиями 240-летней давности и современностью прослеживаются определенные исторические параллели. На новом витке международной конкуренции Россия вынуждена снова противостоять тому давлению, которое оказывает на нее Запад.Говоря о той ожесточенной борьбе, которую развернул нынешний украинский режим по уничтожению русского наследия, языка и истории, Юрченко назвал этот процесс "масштабным экспериментом по перепрограммированию национальной памяти и отрыву на этой основе части русского мира"."Мы видим, как целенаправленная работа на протяжении последних 30 лет приводит к тому, что соответствующие ориентиры, основанные на историческом опыте и целесообразности развития, заменяются различными мифологемами – о присоединении к якобы цивилизованному Западу, вступлении в Европейский союз и другие институты западного общества. Не может быть успеха, когда народ отрывается от своих исторических корней", – подчеркнул историк.19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Благодаря принятию в состав России началось хозяйственное развитие всего крымского региона. На полуострове была ликвидирована работорговля, была создана система управления с привлечением местного многонационального населения. В Причерноморье и Крыму были построены новые города и порты. Жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений".После подписания манифеста о присоединении Крыма Россия стала полноценной черноморской державой, в основанном в 1783 году Севастополе началось строительство военно-морского флота.Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.Читайте также на РИА Новости Крым:Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это былоПотомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российскимВ Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Профессор Юрченко: присоединение к Российской империи ознаменовало новую судьбу Крыма Профессор Юрченко: присоединение к Российской империи ознаменовало новую судьбу Крыма 2023-04-19T15:35 true PT1M49S

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

крым, россия, история, сергей юрченко, мнения, новости крыма, таврическая губерния, украина, екатерина ii