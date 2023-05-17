Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230517/zakharova-otsenila-slova-zelenskogo-o-kryme-1128782231.html
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли находился в здравом уме, рассуждая в интервью итальянским СМИ о положении дел в Крыму. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T16:21
2023-05-17T16:56
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
владимир зеленский (президент украины)
крым
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782076_0:54:3027:1757_1920x0_80_0_0_4e2b629b961f3dd42ba8951b5536ba9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли находился в здравом уме, рассуждая в интервью итальянским СМИ о положении дел в Крыму. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Полным абсурдом прозвучали высказанные Зеленским слова о том, что Киеву "придется очень долго восстанавливать Крым и много работать над тем, чтобы вернуть все, что там уничтожили россияне". Говорить о том, что это было сказано в здравом уме, не могу. Мне кажется, все-таки (заявление было сделано) под каким-то воздействием чего-то", - сказала дипломат на брифинге в среду.По мнению Захаровой, слова украинского президента являются "очередным неадекватным посягательством киевских властей на российскую, причем процветающую ныне территорию".Представитель МИД также отметила, что в российском Крыму "представители разных национальностей и разных конфессий живут в мире и согласии, чего так долго ожидали и к чему так долго стремились и, наконец, обрели".Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуостровеРазруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о КрымеВ Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
украина
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128782076_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2e15536f1dc755ac54e97febdb838ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, владимир зеленский (президент украины), крым, россия, общество, новости
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме

Захарова: вряд ли Зеленский находился в здравом уме, рассуждая о "разрухе" в Крыму

16:21 17.05.2023 (обновлено: 16:56 17.05.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли находился в здравом уме, рассуждая в интервью итальянским СМИ о положении дел в Крыму. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Полным абсурдом прозвучали высказанные Зеленским слова о том, что Киеву "придется очень долго восстанавливать Крым и много работать над тем, чтобы вернуть все, что там уничтожили россияне". Говорить о том, что это было сказано в здравом уме, не могу. Мне кажется, все-таки (заявление было сделано) под каким-то воздействием чего-то", - сказала дипломат на брифинге в среду.
По мнению Захаровой, слова украинского президента являются "очередным неадекватным посягательством киевских властей на российскую, причем процветающую ныне территорию".
Президент Украины Владимир Зеленский
6 апреля, 07:55
Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева
Представитель МИД также отметила, что в российском Крыму "представители разных национальностей и разных конфессий живут в мире и согласии, чего так долго ожидали и к чему так долго стремились и, наконец, обрели".
"Если бы не происки киевского режима, то (крымчане), наверное, вообще бы проблем не знали", – добавила она.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуострове
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме
В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)КрымРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Более 20 улиц Симферополя и пригородные села на день останутся без воды
17:23Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки
17:11Есть надежда: музейщики Крыма о судьбе скифского золота после суда 2:24
17:00МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту
16:45Пьяный водитель устроил ДТП под Бахчисараем и попытался скрыться
16:39Потери ВСУ за сутки превысили 700 военнослужащих и наемников
16:28Радикалов из Крыма приговорили к 17 и 12 годам заключения
16:21Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
16:08Гранит, террасы и ротонды: как движется ремонт набережной в Евпатории
15:44Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
15:23Российскими войсками отражены девять атак ВСУ
14:58Соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск
14:46Групповой ракетный удар нанесен по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве
14:45Технологический сбой: несколько улиц Симферополя обесточены
14:3711 прилетов по Курской области – ранен мужчина
14:26В Севастополе ученица 10 класса покончила с собой
14:08В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
13:53Объем сделок РНКБ по проектному финансированию превысил 100 млрд рублей
13:39Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Крымске
13:19Когда откроют дорогу в объезд закрытой развязки "Огурец" в Севастополе
Лента новостейМолния