https://crimea.ria.ru/20230517/zakharova-otsenila-slova-zelenskogo-o-kryme-1128782231.html
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли находился в здравом уме, рассуждая в интервью итальянским СМИ о положении дел в Крыму. Такое мнение высказала... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T16:21
2023-05-17T16:21
2023-05-17T16:56
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли находился в здравом уме, рассуждая в интервью итальянским СМИ о положении дел в Крыму. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Полным абсурдом прозвучали высказанные Зеленским слова о том, что Киеву "придется очень долго восстанавливать Крым и много работать над тем, чтобы вернуть все, что там уничтожили россияне". Говорить о том, что это было сказано в здравом уме, не могу. Мне кажется, все-таки (заявление было сделано) под каким-то воздействием чего-то", - сказала дипломат на брифинге в среду.По мнению Захаровой, слова украинского президента являются "очередным неадекватным посягательством киевских властей на российскую, причем процветающую ныне территорию".Представитель МИД также отметила, что в российском Крыму "представители разных национальностей и разных конфессий живут в мире и согласии, чего так долго ожидали и к чему так долго стремились и, наконец, обрели".Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на слова о разрухе на полуостровеРазруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о КрымеВ Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, владимир зеленский (президент украины), крым, россия, общество, новости
Захарова оценила слова Зеленского о Крыме
Захарова: вряд ли Зеленский находился в здравом уме, рассуждая о "разрухе" в Крыму
16:21 17.05.2023 (обновлено: 16:56 17.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли находился в здравом уме, рассуждая в интервью итальянским СМИ о положении дел в Крыму. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Полным абсурдом прозвучали высказанные Зеленским слова о том, что Киеву "придется очень долго восстанавливать Крым и много работать над тем, чтобы вернуть все, что там уничтожили россияне". Говорить о том, что это было сказано в здравом уме, не могу. Мне кажется, все-таки (заявление было сделано) под каким-то воздействием чего-то", - сказала дипломат на брифинге в среду.
По мнению Захаровой, слова украинского президента являются "очередным неадекватным посягательством киевских властей на российскую, причем процветающую ныне территорию".
Представитель МИД также отметила, что в российском Крыму "представители разных национальностей и разных конфессий живут в мире и согласии, чего так долго ожидали и к чему так долго стремились и, наконец, обрели".
"Если бы не происки киевского режима, то (крымчане), наверное, вообще бы проблем не знали", – добавила она.
Ранее Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что в Крыму якобы ничего нет: ни туризма, ни экономики, ни развития. По его словам, восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. Зеленский также назвал крымчан "украинцами" и заявил, что они все против России.
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