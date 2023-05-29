https://crimea.ria.ru/20230529/bili-po-selu-dva-chasa-iz-za-obstrela-vsu-na-khersonschine-pogib-muzhchina-1129060760.html
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T18:07
2023-05-29T18:07
2023-05-29T18:07
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
владимир леонтьев
новая каховка
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129059556_0:365:960:905_1920x0_80_0_0_1c6cd5a23b6fbd07e55fb2f01d6bcb1d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.Как уточнил Леонтьев, на момент обстрела со стороны украинских боевиков семья находилась в доме, снаряд попал в жилые комнаты.Кроме того, по его словам, в поселке есть разрушения жилого сектора, в результате прилетов горели дома. Пожарные, несмотря на продолжающиеся обстрелы, эвакуировали людей."Даже скорая помощь сначала не могла выехать, потому что обстрел продолжался, а пожарные, они у нас более отважные, они эвакуировали людей под обстрелами", - заключил Леонтьев.Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области. Из них по населенному пункту Корсунка пришлось девять снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым :Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушенияЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230529/123-snaryada-sela-i-goroda-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-udarom-vsu-1129039678.html
херсонская область
новые регионы россии
новая каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129059556_0:275:960:995_1920x0_80_0_0_f755a7cbdfb48e0b44c2f1273ee5033e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, владимир леонтьев, новая каховка, происшествия, общество, новости
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
Леонтьев: из-за обстрела ВСУ погиб 44-летний житель Корсунки и ранена 40-летняя женщина