https://crimea.ria.ru/20230529/bili-po-selu-dva-chasa-iz-za-obstrela-vsu-na-khersonschine-pogib-muzhchina-1129060760.html

Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина

Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина

Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T18:07

2023-05-29T18:07

2023-05-29T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.Как уточнил Леонтьев, на момент обстрела со стороны украинских боевиков семья находилась в доме, снаряд попал в жилые комнаты.Кроме того, по его словам, в поселке есть разрушения жилого сектора, в результате прилетов горели дома. Пожарные, несмотря на продолжающиеся обстрелы, эвакуировали людей."Даже скорая помощь сначала не могла выехать, потому что обстрел продолжался, а пожарные, они у нас более отважные, они эвакуировали людей под обстрелами", - заключил Леонтьев.Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области. Из них по населенному пункту Корсунка пришлось девять снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым :Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушенияЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230529/123-snaryada-sela-i-goroda-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-udarom-vsu-1129039678.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, владимир леонтьев, новая каховка, происшествия, общество, новости