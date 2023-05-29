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Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина
Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T18:07
2023-05-29T18:07
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
владимир леонтьев
новая каховка
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.Как уточнил Леонтьев, на момент обстрела со стороны украинских боевиков семья находилась в доме, снаряд попал в жилые комнаты.Кроме того, по его словам, в поселке есть разрушения жилого сектора, в результате прилетов горели дома. Пожарные, несмотря на продолжающиеся обстрелы, эвакуировали людей."Даже скорая помощь сначала не могла выехать, потому что обстрел продолжался, а пожарные, они у нас более отважные, они эвакуировали людей под обстрелами", - заключил Леонтьев.Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области. Из них по населенному пункту Корсунка пришлось девять снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым :Слухи о моей смерти преувеличены – мэр Новой Каховки о попытке покушенияЧто сейчас происходит в Херсоне – ответ СальдоРазрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, владимир леонтьев, новая каховка, происшествия, общество, новости
Били по селу два часа: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мужчина

Леонтьев: из-за обстрела ВСУ погиб 44-летний житель Корсунки и ранена 40-летняя женщина

18:07 29.05.2023
 
© ВГА Новой КаховкиПоследствия обстрела ВСУ села Корсунки Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ села Корсунки Херсонской области
© ВГА Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате двухчасового обстрела украинских боевиков из минометов и ствольной артиллерии села Корсунка на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Обстрел начался рано утром накануне и продолжался в течение двух часов. Сначала был минометный обстрел, а потом – артиллерийский. Один житель Корсунки, это 44-летний мужчина, погиб в результате прямого попадания осколков снаряда в голову. Кроме того, тяжело ранена 40-летняя женщина, у нее множественные минно-взрывные ранения грудной клетки, травматическая ампутация ноги и травматический шок", - рассказал он.
Как уточнил Леонтьев, на момент обстрела со стороны украинских боевиков семья находилась в доме, снаряд попал в жилые комнаты.
Обстрел - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
11:24
123 снаряда: села и города Херсонской области вновь под ударом ВСУ
Кроме того, по его словам, в поселке есть разрушения жилого сектора, в результате прилетов горели дома. Пожарные, несмотря на продолжающиеся обстрелы, эвакуировали людей.
"Даже скорая помощь сначала не могла выехать, потому что обстрел продолжался, а пожарные, они у нас более отважные, они эвакуировали людей под обстрелами", - заключил Леонтьев.
Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки выпустили 123 снаряда по городам и селам, расположенным на левом берегу Херсонской области. Из них по населенному пункту Корсунка пришлось девять снарядов из ствольной артиллерии.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииВладимир ЛеонтьевНовая КаховкаПроисшествияОбществоНовости
 
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