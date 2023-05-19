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Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
С июня прошлого года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T19:32
2023-05-19T19:32
2023-05-19T19:32
новая каховка
владимир леонтьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С июня прошлого года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Леонтьева, в результате прилетов повреждения получили разные объекты инфраструктуры."Прежде всего, это большие объекты – Каховская ГЭС, Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал, вся энергетика, подстанции. Все это многократно обстреливалось. Наша больница в том числе, кощунство", - добавил он.Тем не менее, все службы города работают и по возможности оперативно устраняют последствия ударов. В городе, как и других населенных пунктах Херсонской области, есть специальные комиссии по обследованию домов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. И владельцы жилья смогут получить компенсацию за утраченное имущество.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни городаЧем живет Новая Каховка - фоторепортаж
https://crimea.ria.ru/20230509/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-udarom-vsu-1128624401.html
https://crimea.ria.ru/20230401/v-novoy-kakhovke-predotvratili-seriyu-massovykh-teraktov-1127927089.html
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новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, новые регионы россии, общество, всу (вооруженные силы украины), соцзащита, новости
Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ
Глава Новой Каховки заявил о масштабных разрушениях после обстрелов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С июня прошлого года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На нынешний момент у нас только крыши и стены разрушены более чем в 250 домах, я не говорю про окна, и это все нужно восстанавливать и приводить в порядок, - сказал он. - Новая Каховка в силу наличия таких объектов, как Каховская ГЭС и Северо-Крымский канал, постоянно под ударами. Начиная с июня постоянно осуществляются ракетные удары. На Каховскую ГЭС в одну из ночей было потрачено почти 80 HIMARS, это огромное количество. А всего за те сутки было выпущено по городу около 120 ракет. То есть у нас всех разрушений сейчас не счесть, их слишком много".
По словам Леонтьева, в результате прилетов повреждения получили разные объекты инфраструктуры.
"Прежде всего, это большие объекты – Каховская ГЭС, Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал, вся энергетика, подстанции. Все это многократно обстреливалось. Наша больница в том числе, кощунство", - добавил он.
Тем не менее, все службы города работают и по возможности оперативно устраняют последствия ударов. В городе, как и других населенных пунктах Херсонской области, есть специальные комиссии по обследованию домов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. И владельцы жилья смогут получить компенсацию за утраченное имущество.
"Механизм есть, будут компенсироваться все утраты и потери, связанные с обстрелами с украинской стороны. За незначительные частичные разрушения предусмотрено шесть тысяч рублей за квадратный метр, за утраченное жилье - 32 тысячи. И это в дополнение ко всем прочим мерам поддержки, которые доступны сегодня жителям региона", - заключил глава Новой Каховки.
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