https://crimea.ria.ru/20230519/razrusheniy-ne-schest-glava-novoy-kakhovki-o-posledstviyakh-obstrelov-vsu-1128838684.html

Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ

Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Разрушений не счесть: глава Новой Каховки о последствиях обстрелов ВСУ

С июня прошлого года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T19:32

2023-05-19T19:32

2023-05-19T19:32

новая каховка

владимир леонтьев

херсонская область

новые регионы россии

общество

всу (вооруженные силы украины)

соцзащита

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. С июня прошлого года в результате обстрелов со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области повреждены крыши и стены более чем 250 жилых домов, также многократные удары наносились по крупным объектам инфраструктуры. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Леонтьева, в результате прилетов повреждения получили разные объекты инфраструктуры."Прежде всего, это большие объекты – Каховская ГЭС, Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал, вся энергетика, подстанции. Все это многократно обстреливалось. Наша больница в том числе, кощунство", - добавил он.Тем не менее, все службы города работают и по возможности оперативно устраняют последствия ударов. В городе, как и других населенных пунктах Херсонской области, есть специальные комиссии по обследованию домов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. И владельцы жилья смогут получить компенсацию за утраченное имущество.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации за разрушенные дома на Херсонщине: назван размер выплат136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни городаЧем живет Новая Каховка - фоторепортаж

https://crimea.ria.ru/20230509/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-udarom-vsu-1128624401.html

https://crimea.ria.ru/20230401/v-novoy-kakhovke-predotvratili-seriyu-massovykh-teraktov-1127927089.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, владимир леонтьев, херсонская область, новые регионы россии, общество, всу (вооруженные силы украины), соцзащита, новости