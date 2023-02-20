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Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж
Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж
РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T20:27
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4.7
96
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фото, новая каховка, новые регионы россии, общество
Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж

Фоторепортаж из Новой Каховки

20:27 20.02.2023 (обновлено: 21:11 20.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
1 из 13
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Дом, поврежденный в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
2 из 13

Дом, поврежденный в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мягкая игрушка лежит возле дома, поврежденного в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
3 из 13

Мягкая игрушка лежит возле дома, поврежденного в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Жители покидали дома в спешке, оставляя еду на плите.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
4 из 13

Жители покидали дома в спешке, оставляя еду на плите.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
5 из 13

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новая каховка, женщина идет по улице.

Новая каховка, женщина идет по улице
6 из 13

Новая каховка, женщина идет по улице.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здание клуба отдыха, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
7 из 13

Здание клуба отдыха, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
8 из 13

Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы.

Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
9 из 13

Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
10 из 13

Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
11 из 13

Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Помещение детского отделения Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
12 из 13

Помещение детского отделения Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здание женской консультации Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
13 из 13

Здание женской консультации Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 13
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

Дом, поврежденный в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13

Мягкая игрушка лежит возле дома, поврежденного в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 13

Жители покидали дома в спешке, оставляя еду на плите.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 13

Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13

Новая каховка, женщина идет по улице.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 13

Здание клуба отдыха, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 13

Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 13

Помещение детского отделения Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

Здание женской консультации Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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