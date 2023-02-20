Чем живет Новая Каховка - фоторепортаж

Дом, поврежденный в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Дом, поврежденный в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Мягкая игрушка лежит возле дома, поврежденного в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Мягкая игрушка лежит возле дома, поврежденного в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Жители покидали дома в спешке, оставляя еду на плите.
Жители покидали дома в спешке, оставляя еду на плите.
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.
Новая каховка, женщина идет по улице.
Новая каховка, женщина идет по улице.
Здание клуба отдыха, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Здание клуба отдыха, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.
Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.
Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы.
Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы.
Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Помещение детского отделения Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Помещение детского отделения Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Здание женской консультации Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Здание женской консультации Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Дом, поврежденный в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Мягкая игрушка лежит возле дома, поврежденного в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Жители покидали дома в спешке, оставляя еду на плите.
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.
Новая каховка, женщина идет по улице.
Здание клуба отдыха, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Новая Каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ.
Новая Каховка, результат обстрела центральной городской больницы.
Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Окна Центральной больницы, выбитые в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Помещение детского отделения Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.
Здание женской консультации Центральной больницы, поврежденное в результате многократных обстрелов со стороны ВСУ, в Новой Каховке.