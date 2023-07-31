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ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении
ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 31.07.2023
ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении
В островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T10:10
2023-07-31T10:10
группировка войск "днепр"
херсонская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС. Об этом сообщили в экстренных службах.Уточняется, что в островной зоне, возле острова Борщевой, была потоплена одна лодка, в которой находились пять боевиков ВСУ.Кроме того, российские военные пресекли попытку противника форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, где была уничтожена одна лодка и десять украинских боевиков.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении разбита одна РЛС, ликвидированы пять боевиков ВСУ в районе населенного пункта Белозерка.Также российские военные уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом в районе села Молодежное. Потери противника составили пять человек убитыми, двое ранены. Была вскрыта позиция ВСУ в районе Антоновки - ликвидированы пять боевиков ВСУ, еще четверо ранены.Накануне бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника составили почти 40 солдат.Еще днем ранее бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировали украинских диверсантов.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиЗеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в ДнепропетровскеВ зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ
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группировка войск "днепр", херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении

Бойцы группировки "Днепр" ликвидировали 48 боевиков ВСУ за сутки

10:10 31.07.2023
 
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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС. Об этом сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что в островной зоне, возле острова Борщевой, была потоплена одна лодка, в которой находились пять боевиков ВСУ.
Кроме того, российские военные пресекли попытку противника форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, где была уничтожена одна лодка и десять украинских боевиков.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении разбита одна РЛС, ликвидированы пять боевиков ВСУ в районе населенного пункта Белозерка.
Также российские военные уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом в районе села Молодежное. Потери противника составили пять человек убитыми, двое ранены. Была вскрыта позиция ВСУ в районе Антоновки - ликвидированы пять боевиков ВСУ, еще четверо ранены.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении разбиты две позиции подразделений ВСУ в районах н.п. Гавриловка, Михайловка, потери противника: семь боевиков ВСУ убиты, пятеро получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Накануне бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника составили почти 40 солдат.
Еще днем ранее бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировали украинских диверсантов.
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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