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ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении

ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 31.07.2023

ВСУ несут потери в островной зоне и на Херсонском направлении

В островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T10:10

2023-07-31T10:10

2023-07-31T10:10

группировка войск "днепр"

херсонская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В островной зоне и на Херсонском направлении бойцы группировки войск "Днепр" вывели из строя 48 боевиков ВСУ, потоплены две украинские лодки, уничтожена американская гаубица М-777 и одна РЛС. Об этом сообщили в экстренных службах.Уточняется, что в островной зоне, возле острова Борщевой, была потоплена одна лодка, в которой находились пять боевиков ВСУ.Кроме того, российские военные пресекли попытку противника форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, где была уничтожена одна лодка и десять украинских боевиков.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении разбита одна РЛС, ликвидированы пять боевиков ВСУ в районе населенного пункта Белозерка.Также российские военные уничтожили гаубицу М777 с боекомплектом в районе села Молодежное. Потери противника составили пять человек убитыми, двое ранены. Была вскрыта позиция ВСУ в районе Антоновки - ликвидированы пять боевиков ВСУ, еще четверо ранены.Накануне бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника составили почти 40 солдат.Еще днем ранее бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировали украинских диверсантов.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиЗеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в ДнепропетровскеВ зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу