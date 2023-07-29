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Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в результате ракетного удара. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T09:11
2023-07-29T09:11
2023-07-29T09:11
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в результате ракетного удара.Как сообщают украинские СМИ, в результате удара частично разрушено левое крыло здания управления СБУ по Днепропетровской области. При этом опровергаются заявления о том, что здание пустовало: на прилегающей парковке в момент прилета находилось множество автомобилей, предположительно, сотрудников спецслужбы. Остальные здания вокруг остались целыми.В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины в ночь на субботу звучала воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины)
Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в результате ракетного удара.
"Днепр (Днепропетровск, — ред.). Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Как сообщают украинские СМИ, в результате удара частично разрушено левое крыло здания управления СБУ по Днепропетровской области. При этом опровергаются заявления о том, что здание пустовало: на прилегающей парковке в момент прилета находилось множество автомобилей, предположительно, сотрудников спецслужбы. Остальные здания вокруг остались целыми.
В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины в ночь на субботу звучала воздушная тревога.
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