https://crimea.ria.ru/20230729/zelenskiy-podtverdil-raketnyy-prilet-v-zdanie-sbu-v-dnepropetrovske-1130383052.html

Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске

Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Зеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в результате ракетного удара. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T09:11

2023-07-29T09:11

2023-07-29T09:11

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области в результате ракетного удара.Как сообщают украинские СМИ, в результате удара частично разрушено левое крыло здания управления СБУ по Днепропетровской области. При этом опровергаются заявления о том, что здание пустовало: на прилегающей парковке в момент прилета находилось множество автомобилей, предположительно, сотрудников спецслужбы. Остальные здания вокруг остались целыми.В соответствии с онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины в ночь на субботу звучала воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ взял ответственность за теракт на Крымском мосту в 2022 годуРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской областиОтвет будет жестким: в МИД высказались об атаке на Таганрог и Москву

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины)