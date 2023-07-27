https://crimea.ria.ru/20230727/glavnaya-faza-kontrnastupleniya-vsu-chego-zhdat-v-blizhayshie-nedeli-1130333776.html

Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели

Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели

Усиление натиска украинских войск на российскую линию обороны на некоторых направлениях говорит о том, что киевский режим поставил на карту все и пошел ва-банк, РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T19:04

2023-07-27T19:04

2023-07-27T19:04

эксклюзивы риа новости крым

алексей анпилогов

политика

мнения

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129777701_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ffde2d8fb73368ee2e081d8efb9a1fee.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Усиление натиска украинских войск на российскую линию обороны на некоторых направлениях говорит о том, что киевский режим поставил на карту все и пошел ва-банк, резервов для действий в таком режиме у ВСУ хватит максимум на три четыре недели. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный и политический эксперт Алексей Анпилогов.ВСУ атакуют по шаблону"Судя по всему, украинская сторона пошла ва-банк, окончательно выложив на стол все свои козыри, которые у нее были. В оперативном резерве ВСУ осталось порядка шести-семи бригад, их хватит на три, максимум четыре недели наступления в таком темпе, после чего просто закончатся свежие подразделения, западная техника и боеприпасы. Это кризис, который предстоит решать Киеву и западным союзникам, сейчас он выглядит неразрешимо", – сказал Анпилогов.По мнению аналитика, усилившиеся массированные атаки вряд ли будут успешными для ВСУ, поскольку ничего нового в оперативном и стратегическом плане украинская сторона пока не предложила. Наблюдаются одни и те же шаблонные попытки прорыва на одних и тех же направлениях (Орехово, Работино, Артемовск), заканчивающиеся уничтожением большого количества живой силы и техники украинских войск.Польша в любом случае "откусит" часть Западной Украины – мнение >>Кризис военных идей на ЗападеАнпилогов считает, что такая ситуация знаменует собой кризис идей в первую очередь у западных военных кураторов Киева, поскольку именно они определяли план наступления, его рисунок и тактические приемы. Концепция ведения боевых действий, пропагандируемая блоком НАТО на протяжении последних как минимум 30 лет, подразумевала ограниченные контрпартизанские и антиповстанческие действия в условиях тотального превосходства в артиллерии и бронетехнике и полного господства в воздухе. Но в рамках украинского конфликта эта концепция не действует, пояснил специалист.По его словам, Запад и Украина "столкнулись с равным, если не превосходящим их противником, и пока не могут выработать каких-то действенных контрмер против всего арсенала технических, оперативных приемов, которые использует российская армия".Истощение резервов ВСУ: что дальшеПо мнению эксперта, в ходе новой фазы контрнаступления ВСУ сосредоточат оставшиеся силы на вышеуказанных направлениях, поэтому вряд ли стоит ожидать масштабных операций с целью прорыва на левый берег Днепра.Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении >>Анпилогов прогнозирует, что после того, как наступательный потенциал украинских войск будет истощен и исчерпан, последует наступательная операция российской армии.В четверг газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Украина начала "основную фазу контрнаступления". По данным издания, в бой вступили "тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку".Накануне Минобороны РФ сообщило о возобновлении интенсивных наступательных действий на Ореховском направлении. Утром в среду противник провел массированную атаку, российские войска ее отразили, уничтожив 22 танка, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевую бронированную машину, а также более 100 военнослужащих.Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание >>Президент России Владимир Путин подтвердил, что украинские войска активизировали боевые действия, в частности, на Запорожской направлении. Однако вчерашние атаки были героически отражены с большими потерями для противника – 26 танков, 13 бронемашин и порядка 200 военнослужащих.Глава государства подчеркнул, что российские солдаты и офицеры в ходе отражения атак ВСУ продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. По поручению президента им вручат государственные награды.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флотаРакетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

алексей анпилогов, политика, мнения, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, украина