https://crimea.ria.ru/20230730/boytsy-dnepra-potopili-dve-lodki-s-diversantami-i-razbili-pozitsii-vsu-1130407367.html

Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ

Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ

Бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T11:58

2023-07-30T11:58

2023-07-30T11:58

группировка войск "днепр"

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

новости

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника составили почти 40 солдат.В островной зоне огнем российских сил уничтожена лодка с тремя боевиками, еще одно плавсредство с пятью солдатами ВСУ разбита на Херсонском направлении.Также на этом направлении поражены два минометных расчета 120-мм с экипажем и боекомплектом. Враг потерял девять боевиков убитыми, еще семь получили различные ранения. Также ликвидирована позиция подразделений ВСУ, потери противника: пять боевиков уничтожены, четыре ранены.На Каховском направлении огнем группировки "Днепр" уничтожены две позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоберислав и Республиканец. ВСУ потеряли 14 солдат, восемь из которых убиты, шесть ранены.В субботу, 29 июля, бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировано 17 украинских диверсантов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевикаГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиУдары нанесены по складам топлива ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230724/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-sklad-boepripasov-i-45-boevikov-vsu-1130264976.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, сво