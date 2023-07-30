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Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ
Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ
Бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T11:58
2023-07-30T11:58
группировка войск "днепр"
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника составили почти 40 солдат.В островной зоне огнем российских сил уничтожена лодка с тремя боевиками, еще одно плавсредство с пятью солдатами ВСУ разбита на Херсонском направлении.Также на этом направлении поражены два минометных расчета 120-мм с экипажем и боекомплектом. Враг потерял девять боевиков убитыми, еще семь получили различные ранения. Также ликвидирована позиция подразделений ВСУ, потери противника: пять боевиков уничтожены, четыре ранены.На Каховском направлении огнем группировки "Днепр" уничтожены две позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоберислав и Республиканец. ВСУ потеряли 14 солдат, восемь из которых убиты, шесть ранены.В субботу, 29 июля, бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировано 17 украинских диверсантов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группы "Днепр" бьют по позициям ВСУ - уничтожены еще 24 боевикаГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиУдары нанесены по складам топлива ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230724/gruppirovka-dnepr-unichtozhila-sklad-boepripasov-i-45-boevikov-vsu-1130264976.html
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группировка войск "днепр", херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, сво
Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ

Группировка "Днепр" в Херсонской области ликвидировала почти 40 боевиков ВСУ

11:58 30.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные в зоне СВО на Херсонском направлении
Военные в зоне СВО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" в Херсонской области потопили две лодки с украинскими боевиками, а также разбили позиции подразделений ВСУ. Потери противника составили почти 40 солдат.
В островной зоне огнем российских сил уничтожена лодка с тремя боевиками, еще одно плавсредство с пятью солдатами ВСУ разбита на Херсонском направлении.
Также на этом направлении поражены два минометных расчета 120-мм с экипажем и боекомплектом. Враг потерял девять боевиков убитыми, еще семь получили различные ранения. Также ликвидирована позиция подразделений ВСУ, потери противника: пять боевиков уничтожены, четыре ранены.
На Каховском направлении огнем группировки "Днепр" уничтожены две позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новоберислав и Республиканец. ВСУ потеряли 14 солдат, восемь из которых убиты, шесть ранены.
В субботу, 29 июля, бойцы российской группировки "Днепр" пресекли попытки форсирования Днепра боевиками ВСУ в районе Великого и Алексеевского островов, уничтожили три лодки противника, ликвидировано 17 украинских диверсантов.
Село у линии соприкосновения в зон сво - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 11:25
Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУ
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиСВО
 
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