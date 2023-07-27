Удары нанесены по складам топлива ВСУ
Минобороны: склады с топливом ВСУ уничтожены в ходе ударов российских военных
14:35 27.07.2023 (обновлено: 14:44 27.07.2023)
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива. Возле населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", – отметили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что Вооруженными силами РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.
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