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Удары нанесены по складам топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Удары нанесены по складам топлива ВСУ
Удары нанесены по складам топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Удары нанесены по складам топлива ВСУ
Российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T14:35
2023-07-27T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что Вооруженными силами РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флотаРаботает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво
Удары нанесены по складам топлива ВСУ

Минобороны: склады с топливом ВСУ уничтожены в ходе ударов российских военных

14:35 27.07.2023 (обновлено: 14:44 27.07.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива. Возле населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области поражен склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что Вооруженными силами РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.
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