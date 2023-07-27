https://crimea.ria.ru/20230727/udary-naneseny-po-skladam-topliva-vsu-1130330304.html

Удары нанесены по складам топлива ВСУ

Удары нанесены по складам топлива ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Удары нанесены по складам топлива ВСУ

Российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T14:35

2023-07-27T14:35

2023-07-27T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Российские авиация и артиллерия уничтожили склады топлива ВСУ в Хмельницкой и Запорожской областях, поражена живая сила и техника украинских войск в 123 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районах населенных пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что Вооруженными силами РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на УкраинеФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флотаРаботает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво