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Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении еще два пункта временной дислокации ВСУ, минометы и военную технику, а также... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T10:54
2023-07-27T10:54
2023-07-27T10:54
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении еще два пункта временной дислокации ВСУ, минометы и военную технику, а также ликвидировали 32 и ранили 28 украинских боевиков.В островной зоне, по данным экстренных служб уничтожены место временной дислокации одного из вооруженных формирований Украины, две единицы боевой техники, 14 боевиков убиты, шесть ранены.На Херсонском направлении уничтожены 120- миллиметровый минометный расчет с боекомплектом , позиция одного их подразделений ВСУ, 12 боевиков ликвидированы, 13 - получили ранения.Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки уничтожила 45 боевиков, три миномета, одно зенитное орудие и склад боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиковВойска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемниковВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), украина, новости, сво
Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
ВСУ потеряли еще 60 боевиков убитыми и ранеными на Херсонском фронте