https://crimea.ria.ru/20230727/rabotaet-dnepr-vsu-poteryali-na-khersonschine-esche-60-boevikov-za-sutki-1130324845.html

Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки

Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки

Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении еще два пункта временной дислокации ВСУ, минометы и военную технику, а также... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T10:54

2023-07-27T10:54

2023-07-27T10:54

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0d/1128704828_0:128:2599:1589_1920x0_80_0_0_d6c080ef3655e816d3cb44bb51b3116a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" уничтожили на Херсонском направлении еще два пункта временной дислокации ВСУ, минометы и военную технику, а также ликвидировали 32 и ранили 28 украинских боевиков.В островной зоне, по данным экстренных служб уничтожены место временной дислокации одного из вооруженных формирований Украины, две единицы боевой техники, 14 боевиков убиты, шесть ранены.На Херсонском направлении уничтожены 120- миллиметровый минометный расчет с боекомплектом , позиция одного их подразделений ВСУ, 12 боевиков ликвидированы, 13 - получили ранения.Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки уничтожила 45 боевиков, три миномета, одно зенитное орудие и склад боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиковВойска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемниковВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), украина, новости, сво