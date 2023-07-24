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ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов

ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 24.07.2023

ВСУ за сутки потеряли более 600 боевиков, технику и склады боеприпасов

Российские военные в течение суток отразили 11 атак противника на двух направлениях, уничтожили порядка 615 боевиков, 40 единиц техники и четыре склада... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T16:40

2023-07-24T16:40

2023-07-24T16:40

всу (вооруженные силы украины)

сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в течение суток отразили 11 атак противника на двух направлениях, уничтожили порядка 615 боевиков, 40 единиц техники и четыре склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск успешно отразили шесть атак противника в районах Белогоровки Луганской народной республики и Клещеевки Донецкой народной республики.Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки ДНР.Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, два автомобиля, польская самоходная артустановка Krab, британская гаубица FH-70, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Также в районе Авдеевки ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Краснолиманское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" отразили пять атак противника в районе Невского ЛНР и Серебрянского лесничества. Также российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Кармазиновки ЛНР, Ямполовки, Торского и Серебрянки ДНР.В районе Новолюбовки ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Противник на данном направлении потерял 195 боевиков, четыре БМП, четыре броневика, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесели поражение живой силе и технике ВСУ в районах Макаровки ДНР и Левадного Запорожской области.На Запорожском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки Запорожской области. Также в районе Мирного пресечена деятельность украинской ДРГ.На обоих направлениях украинские войска потеряли до 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную гаубицу "Гвоздика".Также в районе Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Купянское направлениеНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного Харьковской области.Уничтожено до 95 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также французская самоходная артиллерийская установка Cezar.Также уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Крахмального Харьковской области.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Также в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" уничтожила склад боеприпасов и 45 боевиков ВСУПопытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июляСитуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии