https://crimea.ria.ru/20230724/popytki-forsirovat-dnepr--saldo-nazval-poteri-vsu-s-nachala-iyulya-1130264298.html

Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля

Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля

С начала июля при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T10:57

2023-07-24T10:57

2023-07-24T11:15

владимир сальдо

группировка войск "днепр"

херсонская область

антоновский мост

всу (вооруженные силы украины)

сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С начала июля при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и склады на правом берегу реки. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Также за это время российские военные ликвидировали два вражеских танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более тридцати минометов, противотанковый ракетный комплекс, командно-штабную машину, два командных пункта, три радиолокационных станции, две установки радиоэлектронной борьбы и семь складов.Как сообщалось, сутками ранее группировка войск "Днепр" в Херсонской области уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУОтражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за суткиГруппировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами

херсонская область

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владимир сальдо, группировка войск "днепр", херсонская область, антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, общество, россия, украина