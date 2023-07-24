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Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля
Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля
С начала июля при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T10:57
2023-07-24T11:15
владимир сальдо
группировка войск "днепр"
херсонская область
антоновский мост
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С начала июля при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и склады на правом берегу реки. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Также за это время российские военные ликвидировали два вражеских танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более тридцати минометов, противотанковый ракетный комплекс, командно-штабную машину, два командных пункта, три радиолокационных станции, две установки радиоэлектронной борьбы и семь складов.Как сообщалось, сутками ранее группировка войск "Днепр" в Херсонской области уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУОтражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за суткиГруппировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами
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владимир сальдо, группировка войск "днепр", херсонская область, антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, общество, россия, украина
Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля

Сальдо назвал потери ВСУ в попытках форсирования Днепра с начала июля

10:57 24.07.2023 (обновлено: 11:15 24.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С начала июля при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и склады на правом берегу реки. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"С 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок", - сообщил руководитель региона со ссылкой на представителей командования группировки войск "Днепр".
Также за это время российские военные ликвидировали два вражеских танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более тридцати минометов, противотанковый ракетный комплекс, командно-штабную машину, два командных пункта, три радиолокационных станции, две установки радиоэлектронной борьбы и семь складов.

"Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр в районе Кинбурнской косы и Антоновского моста… вражеское командование, подталкиваемое западными кукловодами, без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них конвейер смерти", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, сутками ранее группировка войск "Днепр" в Херсонской области уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений.
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Владимир СальдоГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьАнтоновский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОМинистерство обороны РФОбществоРоссияУкраина
 
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