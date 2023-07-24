Попытки форсировать Днепр: Сальдо назвал потери ВСУ с начала июля
Сальдо назвал потери ВСУ в попытках форсирования Днепра с начала июля
10:57 24.07.2023 (обновлено: 11:15 24.07.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. С начала июля при попытках форсирования Днепра вооруженные формирования Украины потеряли на Херсонском направлении до 880 боевиков, лодки, танки, минометы и склады на правом берегу реки. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"С 1 по 23 июля вооруженные формирования киевского режима в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок", - сообщил руководитель региона со ссылкой на представителей командования группировки войск "Днепр".
Также за это время российские военные ликвидировали два вражеских танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более тридцати минометов, противотанковый ракетный комплекс, командно-штабную машину, два командных пункта, три радиолокационных станции, две установки радиоэлектронной борьбы и семь складов.
"Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр в районе Кинбурнской косы и Антоновского моста… вражеское командование, подталкиваемое западными кукловодами, без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них конвейер смерти", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, сутками ранее группировка войск "Днепр" в Херсонской области уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений.
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