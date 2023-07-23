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В Херсонской области уничтожаются боевики и техника ВСУ
В Херсонской области уничтожаются боевики и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 23.07.2023
В Херсонской области уничтожаются боевики и техника ВСУ
Группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T12:13
2023-07-23T12:13
2023-07-23T12:13
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херсонская область
сво
армия и флот
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений. Один из них был в островной зоне.На Херсонском направлении огневыми ударами поражены позиции ВФУ в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное, 30 боевиков ВФУ убиты, 17 ранены. В районе Антоновки разбиты два 120 мм миномета, расчеты и боекомплект к ним, 13 боевиков ВФУ ликвидированы, двое ранены.Уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ в районе н.п. Приднепровское, потери противника: трое боевиков убиты, пятеро получили ранения, ликвидированы два автомобиля различного назначения.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к ним, потери противника: четверо боевиков ВФУ убиты, двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую областьДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Херсонской области уничтожаются боевики и техника ВСУ
Потери ВСУ в Херсонской области за сутки: 60 боевиков и три миномета
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" в Херсонской области за сутки уничтожила 60 боевиков, около 10 единиц боевой техники, три минометных расчета и два пункта дислокации вражеских соединений. Один из них был в островной зоне.
"Уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ в районе н.п. Широкая Балка, потери противника составили: семь боевиков ликвидированы, 11 получили ранения, разбиты восемь автомобилей различного назначения" — говорится в сообщении группировки.
На Херсонском направлении огневыми ударами поражены позиции ВФУ в районах населенных пунктов Дачи, Садовое, Молодежное, 30 боевиков ВФУ убиты, 17 ранены. В районе Антоновки разбиты два 120 мм миномета, расчеты и боекомплект к ним, 13 боевиков ВФУ ликвидированы, двое ранены.
Уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ в районе н.п. Приднепровское, потери противника: трое боевиков убиты, пятеро получили ранения, ликвидированы два автомобиля различного назначения.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к ним, потери противника: четверо боевиков ВФУ убиты, двое ранены.
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