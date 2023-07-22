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Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ
Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили 45 украинских солдат, из них 34 - при попытках форсирования Днепра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T09:47
2023-07-22T09:47
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
сво
херсонская область
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили 45 украинских солдат, из них 34 - при попытках форсирования Днепра. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены два 120-мм минометных расчета и боекомплекты к ним. Потери украинских сил – шестеро погибших и трое раненых. Также бойцы группировки "Днепр" разгромили позицию вооруженных формирований Украины в районе Михайловки. Здесь уничтожено пять и ранено четверо боевиков ВСУ.Ранее военнослужащие группировки "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", сво, херсонская область, армия и флот, новости
Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ

Российские военные пресекли две попытки форсирования Днепра, уничтожены 34 боевика ВСУ

09:47 22.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили 45 украинских солдат, из них 34 - при попытках форсирования Днепра. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Кизамыс. В результате огневого поражения уничтожено три лодки и 15 украинских боевиков. На Херсонском направлении пресечена попытка форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка, уничтожено две лодки и 19 боевиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены два 120-мм минометных расчета и боекомплекты к ним. Потери украинских сил – шестеро погибших и трое раненых. Также бойцы группировки "Днепр" разгромили позицию вооруженных формирований Украины в районе Михайловки. Здесь уничтожено пять и ранено четверо боевиков ВСУ.
Ранее военнослужащие группировки "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Днепр"СВОХерсонская областьАрмия и флотНовости
 
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