https://crimea.ria.ru/20230722/popytki-forsirovaniya-dnepra-presecheny-unichtozheny-lodki-i-34-boevika-vsu-1130230369.html

Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ

Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Попытки форсирования Днепра пресечены: уничтожены лодки и 34 боевика ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили 45 украинских солдат, из них 34 - при попытках форсирования Днепра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T09:47

2023-07-22T09:47

2023-07-22T09:47

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "днепр"

сво

херсонская область

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили 45 украинских солдат, из них 34 - при попытках форсирования Днепра. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены два 120-мм минометных расчета и боекомплекты к ним. Потери украинских сил – шестеро погибших и трое раненых. Также бойцы группировки "Днепр" разгромили позицию вооруженных формирований Украины в районе Михайловки. Здесь уничтожено пять и ранено четверо боевиков ВСУ.Ранее военнослужащие группировки "Днепр" лишили правобережные силы ВСУ запасов топлива, уничтожив крупнейший склад ГСМ в оккупированной части Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", сво, херсонская область, армия и флот, новости