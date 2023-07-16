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Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны
Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны
Вооруженные силы России уничтожили шесть складов боеприпасов механизированных бригад ВСУ, а также бригад оперативного назначения нацгвардии и территориальной... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T14:54
2023-07-16T14:54
2023-07-16T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили шесть складов боеприпасов механизированных бригад ВСУ, а также бригад оперативного назначения нацгвардии и территориальной обороны Украины. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.В частности, сообщается, что на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка в ДНР, уничтожены склады боеприпасов 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады ВСУ.Еще три украинских склада боеприпасов, предназначавшихся для 66-й, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, ликвидированы, соответственно, в районе Новолюбовки в ЛНР (Краснолиманское направление), а также под Малой Токмачкой и Ореховом в Запорожской области (Запорожское направление)."Кроме того, в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", – добавили в Минобороны РФ.В районах средоточения живой силы и техники противника на всех направлениях уничтожены десятки единиц техники и вооружения: боевые бронированные машины и автомобили, гаубицы и самоходные артиллерийские установки. В том числе оружие, полученное ВСУ от западных партнеров: за сутки уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США на подконтрольной киевскому режиму части Херсонщины.Помимо этого, средствами российских ПВО перехвачено 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей. Кроме того, в разных районах ведения боев в Запорожской и Херсонской области, ДНР и ЛНР уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили18 атак украинских войск в зоне спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о применении РФ кассетных боеприпасов на Украине Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности Потоплено 5 лодок и 30 боевиков: сорваны попытки ВФУ форсировать Днепр Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – Минобороны
Российский войска уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ в разных районах проведения СВО
14:54 16.07.2023 (обновлено: 14:57 16.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили шесть складов боеприпасов механизированных бригад ВСУ, а также бригад оперативного назначения нацгвардии и территориальной обороны Украины. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.
В частности, сообщается, что на Донецком направлении, в районах населенных пунктов Раздоловка и Ивано-Дарьевка в ДНР, уничтожены склады боеприпасов 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады ВСУ.
Еще три украинских склада боеприпасов, предназначавшихся для 66-й, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, ликвидированы, соответственно, в районе Новолюбовки в ЛНР (Краснолиманское направление), а также под Малой Токмачкой и Ореховом в Запорожской области (Запорожское направление).
"Кроме того, в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", – добавили в Минобороны РФ.
В районах средоточения живой силы и техники противника на всех направлениях уничтожены десятки единиц техники и вооружения: боевые бронированные машины и автомобили, гаубицы и самоходные артиллерийские установки. В том числе оружие, полученное ВСУ от западных партнеров: за сутки уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США на подконтрольной киевскому режиму части Херсонщины.
Помимо этого, средствами российских ПВО перехвачено 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей. Кроме того, в разных районах ведения боев в Запорожской и Херсонской области, ДНР и ЛНР уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили18 атак украинских войск в зоне спецоперации.
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