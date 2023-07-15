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Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
Скопление украинской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожили российские артиллеристы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T10:09
2023-07-15T10:09
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Скопление украинской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожили российские артиллеристы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Расчет орудия Д-20 точным выстрелом уничтожил БМП Bradley производства США. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 12 км.Накануне российские войска отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, противник потерял около 670 военнослужащих и 45 единиц техники.По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления 4 июня российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства. При этом украинские военные часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военных и на поле боя уничтожаются в первую очередь. А горит западная бронетехника, по словам российского лидера, "даже лучше, чем советские танки Т-72".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтоженыКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВОМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, новости
Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ

Минобороны: на Краснолиманском направлении разбито скопление бронетехники ВСУ

10:09 15.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФАртиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Скопление украинской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожили российские артиллеристы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по обнаруженному скоплению бронетехники ВСУ", – говорится в сообщении.
Расчет орудия Д-20 точным выстрелом уничтожил БМП Bradley производства США. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 12 км.
Накануне российские войска отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, противник потерял около 670 военнослужащих и 45 единиц техники.
По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления 4 июня российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства. При этом украинские военные часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военных и на поле боя уничтожаются в первую очередь. А горит западная бронетехника, по словам российского лидера, "даже лучше, чем советские танки Т-72".
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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