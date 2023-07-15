https://crimea.ria.ru/20230715/artilleriya-i-bespilotniki-unichtozhili-zapadnuyu-tekhniku-vsu-1130073660.html

Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ

Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Артиллерия и беспилотники уничтожили западную технику ВСУ

Скопление украинской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожили российские артиллеристы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T10:09

2023-07-15T10:09

2023-07-15T10:09

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Скопление украинской бронетехники, в том числе западного производства, уничтожили российские артиллеристы на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Расчет орудия Д-20 точным выстрелом уничтожил БМП Bradley производства США. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 12 км.Накануне российские войска отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, противник потерял около 670 военнослужащих и 45 единиц техники.По словам президента России Владимира Путина, с начала украинского контрнаступления 4 июня российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства. При этом украинские военные часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военных и на поле боя уничтожаются в первую очередь. А горит западная бронетехника, по словам российского лидера, "даже лучше, чем советские танки Т-72".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтоженыКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВОМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине, новости