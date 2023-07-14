https://crimea.ria.ru/20230714/minus-670-ukrainskikh-boevikov-i-45-edinits-tekhniki-situatsiya-v-zone-svo-1130061172.html
Минус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВО
Минус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Минус 670 украинских боевиков и 45 единиц техники: ситуация в зоне СВО
Российские войска за прошедшие сутки отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 670 военнослужащих и... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T15:16
2023-07-14T15:16
2023-07-14T15:16
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 670 военнослужащих и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки успешно отразили 16 атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки ВСУ. В районе населенного пункта Кузьмино пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 90 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде районов Запорожской области и ДНР, а также уничтожили три вражеских ДРГ.Кроме того, в Запорожской области уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ.На обоих направлениях противник потерял порядка 210 военнослужащих, четыре броневика, три автомобиля, артиллерийскую систему М 777, две гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении "Западная" группировка войск успешно поражала ударами авиации и артиллерии живую силу и технику ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и ЛНР. Уничтожены до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Д-20".На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 70 боевиков, пять автомобилей, американская артиллерийская система М 777, самоходка "Акация" и гаубица "Д-30".Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.Также в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, в ДНР и Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары сил группировки "Днепр": два подразделения ВСУ и техника уничтоженыКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВОКассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон
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всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, министерство обороны рф, украина, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки отразили 19 атак ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери противника составили порядка 670 военнослужащих и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Донецкое и Краснолиманское направления
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки успешно отразили 16 атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ.
В ходе боевых действий противник потерял 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, польскую самоходку Krab, гаубицу "Д-20" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки ВСУ. В районе населенного пункта Кузьмино пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 90 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в ряде районов Запорожской области и ДНР, а также уничтожили три вражеских ДРГ.
Кроме того, в Запорожской области уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
На обоих направлениях противник потерял порядка 210 военнослужащих, четыре броневика, три автомобиля, артиллерийскую систему М 777, две гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Купянское и Херсонское направления
На Купянском направлении "Западная" группировка войск успешно поражала ударами авиации и артиллерии живую силу и технику ВСУ в ряде населенных пунктов Харьковской области и ЛНР. Уничтожены до 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы "Д-20".
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 70 боевиков, пять автомобилей, американская артиллерийская система М 777, самоходка "Акация" и гаубица "Д-30".
Всего за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.
Также в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, в ДНР и Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
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