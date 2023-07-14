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Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО
Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО
Проведенный среди жителей Украины социологический опрос в очередной раз подтвердил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам и... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T13:12
2023-07-14T15:08
новости
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социология
общество
вадим петров
мнения
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Петров
Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведенный среди жителей Украины социологический опрос в очередной раз подтвердил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре, уничтожая лишь военные цели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров, комментируя результаты соответствующего исследования.Ранее украинская социологическая группа "Рейтинг" по заказу американской некоммерческой организации "Международный республиканский институт" представила результаты исследования настроений жителей городов, находящихся под контролем Украины. В рамках исследования были опрошены 16,8 тыс. человек старше 18 лет.Подавляющее большинство опрошенных во всех городах сказали, что их жилье не было повреждено в ходе проводимой специальной военной операции. Соответствующие ответы дали 94-100% респондентов в 18 городах из 21, в Николаеве – 73%, в Чернигове – 66%, в Харькове – 60%.Исследование также показало, что подавляющее большинство украинцев не намерены вступать в ряды ВСУ в случае обострения обстановки возле их города, а также не собираются покидать свои места жительства.Эксперт отметил, что за все полтора года проведения СВО большая часть населения Украины, как в городах, так и в селах, не ощущала последствий российских ударов. При этом вооруженные силы Украины регулярно обстреливают мирных жителей в новых субъектах РФ, а также населенные пункты Белгородской, Курской и Брянской областей.В качестве примера Петров привел позицию руководства МАГАТЭ по Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. Глава организации Рафаэль Гросси и другие прекрасно понимают, что станцию обстреливают именно ВСУ, но так и не набрались смелости публично сказать об этом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтоженыДесятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления
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новости, сво, социология, общество, вадим петров, мнения, вооруженные силы россии
Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО

Политолог Петров: украинцы сами подтвердили, что ВС РФ не бьют по гражданским объектам

13:12 14.07.2023 (обновлено: 15:08 14.07.2023)
 
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Площадь Независимости в Киеве. - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведенный среди жителей Украины социологический опрос в очередной раз подтвердил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре, уничтожая лишь военные цели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров, комментируя результаты соответствующего исследования.
Петров
13:12
Ранее украинская социологическая группа "Рейтинг" по заказу американской некоммерческой организации "Международный республиканский институт" представила результаты исследования настроений жителей городов, находящихся под контролем Украины. В рамках исследования были опрошены 16,8 тыс. человек старше 18 лет.
Подавляющее большинство опрошенных во всех городах сказали, что их жилье не было повреждено в ходе проводимой специальной военной операции. Соответствующие ответы дали 94-100% респондентов в 18 городах из 21, в Николаеве – 73%, в Чернигове – 66%, в Харькове – 60%.
Исследование также показало, что подавляющее большинство украинцев не намерены вступать в ряды ВСУ в случае обострения обстановки возле их города, а также не собираются покидать свои места жительства.

"Мы прекрасно знаем, что российские войска не ведут обстрелов городских кварталов, не пытаются нанести как можно больший ущерб гражданскому населению, не уничтожают гражданскую инфраструктуру украинских городов. Конечно, удары мы наносим, но они связаны с ликвидацией тех или иных военных объектов, мест расположения войск и техники", - сказал Петров.

Эксперт отметил, что за все полтора года проведения СВО большая часть населения Украины, как в городах, так и в селах, не ощущала последствий российских ударов. При этом вооруженные силы Украины регулярно обстреливают мирных жителей в новых субъектах РФ, а также населенные пункты Белгородской, Курской и Брянской областей.

"В этом плане (президент Украины Владимир) Зеленский может сколько угодно заявлять, что Россия является "государством-террористом", но обстреливают мирное население и гражданскую инфраструктуру сегодня только украинские войска. Все это знают, видят, но никто не может заявить, что именно Украина является этим государством-террористом", - констатировал аналитик.

В качестве примера Петров привел позицию руководства МАГАТЭ по Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. Глава организации Рафаэль Гросси и другие прекрасно понимают, что станцию обстреливают именно ВСУ, но так и не набрались смелости публично сказать об этом.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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