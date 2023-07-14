https://crimea.ria.ru/20230714/konstatirovali-fakt-ekspert-otsenil-itogi-sotsoprosa-ukraintsev-o-khode-svo-1130057672.html

Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО

Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Констатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО

Проведенный среди жителей Украины социологический опрос в очередной раз подтвердил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам и... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T13:12

2023-07-14T13:12

2023-07-14T15:08

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Петров Петров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Проведенный среди жителей Украины социологический опрос в очередной раз подтвердил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре, уничтожая лишь военные цели. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров, комментируя результаты соответствующего исследования.Ранее украинская социологическая группа "Рейтинг" по заказу американской некоммерческой организации "Международный республиканский институт" представила результаты исследования настроений жителей городов, находящихся под контролем Украины. В рамках исследования были опрошены 16,8 тыс. человек старше 18 лет.Подавляющее большинство опрошенных во всех городах сказали, что их жилье не было повреждено в ходе проводимой специальной военной операции. Соответствующие ответы дали 94-100% респондентов в 18 городах из 21, в Николаеве – 73%, в Чернигове – 66%, в Харькове – 60%.Исследование также показало, что подавляющее большинство украинцев не намерены вступать в ряды ВСУ в случае обострения обстановки возле их города, а также не собираются покидать свои места жительства.Эксперт отметил, что за все полтора года проведения СВО большая часть населения Украины, как в городах, так и в селах, не ощущала последствий российских ударов. При этом вооруженные силы Украины регулярно обстреливают мирных жителей в новых субъектах РФ, а также населенные пункты Белгородской, Курской и Брянской областей.В качестве примера Петров привел позицию руководства МАГАТЭ по Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. Глава организации Рафаэль Гросси и другие прекрасно понимают, что станцию обстреливают именно ВСУ, но так и не набрались смелости публично сказать об этом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядовРоссийские войска нанесли ракетный удар по складам ВСУ – цели уничтоженыДесятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20230712/za-nami-pravda-i-krym-kak-krymskie-artilleristy-gromyat-natsistov-1129988752.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, социология, общество, вадим петров, мнения, вооруженные силы россии