https://crimea.ria.ru/20230714/vsu-obstrelyali-goroda-i-sela-khersonschiny-vypuscheno-svyshe-70-snaryadov-1130049996.html

ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов

ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов - РИА Новости Крым, 14.07.2023

ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов

Украинские националисты за прошедшие сутки обстреляли из ствольной артиллерии восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпущено более 70... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T09:47

2023-07-14T09:47

2023-07-14T09:47

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские националисты за прошедшие сутки обстреляли из ствольной артиллерии восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпущено более 70 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.Накануне днем под артиллерийским ударом украинских боевиков в очередной раз оказался город Алешки, по которому выпустили 11 снарядов. Также восемь прилетов зафиксировано в селе Корсунка.Кроме того, боевики выпустили 18 снарядов по селам Солонцы и Казачьи Лагеря.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныВСУ ударили по детскому саду в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20230707/arta-minomety-pozhary---vlasti-novoy-kakhovki-o-situatsii-v-regione-1129861570.html

херсонская область

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, новости