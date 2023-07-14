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ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов
ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов - РИА Новости Крым, 14.07.2023
ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов
Украинские националисты за прошедшие сутки обстреляли из ствольной артиллерии восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпущено более 70... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T09:47
2023-07-14T09:47
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские националисты за прошедшие сутки обстреляли из ствольной артиллерии восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпущено более 70 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.Накануне днем под артиллерийским ударом украинских боевиков в очередной раз оказался город Алешки, по которому выпустили 11 снарядов. Также восемь прилетов зафиксировано в селе Корсунка.Кроме того, боевики выпустили 18 снарядов по селам Солонцы и Казачьи Лагеря.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы ХерсонщиныВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
https://crimea.ria.ru/20230707/arta-minomety-pozhary---vlasti-novoy-kakhovki-o-situatsii-v-regione-1129861570.html
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, новости
ВСУ обстреляли города и села Херсонщины: выпущено свыше 70 снарядов

ВСУ за сутки выпустили более 70 снарядов по мирным городам и селам Херсонщины

09:47 14.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинские националисты за прошедшие сутки обстреляли из ствольной артиллерии восемь населенных пунктов левобережья Херсонской области, выпущено более 70 снарядов. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - говорится в сообщении.
Накануне днем под артиллерийским ударом украинских боевиков в очередной раз оказался город Алешки, по которому выпустили 11 снарядов. Также восемь прилетов зафиксировано в селе Корсунка.
Кроме того, боевики выпустили 18 снарядов по селам Солонцы и Казачьи Лагеря.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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