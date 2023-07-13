https://crimea.ria.ru/20230713/vsu-vypustili-80-snaryadov-za-sutki-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-1130029842.html
ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.07.2023
ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T11:57
2023-07-13T11:57
2023-07-13T14:16
сво
херсонская область
каховка
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.Накануне днем под ударом украинских боевиков в очередной раз оказался город Алешки, только в светлое время суток его обстреляли 32 раза. Также украинская артиллерия накрыла ближайшие села и поселки, в том числе Казачьи Лагери, Подстепное и Крынку, на которые пришлось более 20 прилетов. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – сообщили в администрации региона.Ранее сообщалось, что на Каховском направлении российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеРаненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
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сво, херсонская область, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, алешки
ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины
ВСУ за сутки обстреляли населенные пункты Херсонщины 80 раз
11:57 13.07.2023 (обновлено: 14:16 13.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Раденска, Саг, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
Накануне днем под ударом украинских боевиков в очередной раз оказался город Алешки, только в светлое время суток его обстреляли 32 раза. Также украинская артиллерия накрыла ближайшие села и поселки, в том числе Казачьи Лагери, Подстепное и Крынку, на которые пришлось более 20 прилетов.
"Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – сообщили в администрации региона.
Ранее сообщалось, что на Каховском направлении российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ.
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