https://crimea.ria.ru/20230713/vsu-vypustili-80-snaryadov-za-sutki-po-mirnym-zhitelyam-khersonschiny-1130029842.html

ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины

ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.07.2023

ВСУ выпустили 80 снарядов за сутки по мирным жителям Херсонщины

ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T11:57

2023-07-13T11:57

2023-07-13T14:16

сво

херсонская область

каховка

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 80 раз обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Херсонщины. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа Херсонской области.Накануне днем под ударом украинских боевиков в очередной раз оказался город Алешки, только в светлое время суток его обстреляли 32 раза. Также украинская артиллерия накрыла ближайшие села и поселки, в том числе Казачьи Лагери, Подстепное и Крынку, на которые пришлось более 20 прилетов. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – сообщили в администрации региона.Ранее сообщалось, что на Каховском направлении российские войска сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы ужесточились: ВСУ выпустили по области 105 снарядов за суткиАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеРаненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницы

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, херсонская область, каховка, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, алешки