https://crimea.ria.ru/20230712/92-prileta-za-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1130002317.html

92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 12.07.2023

92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда, только минувшей ночью украинские боевики открывали огонь по городам и селам 35 раз. Об этом РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T11:41

2023-07-12T11:41

2023-07-12T13:33

новости

херсонская область

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новая каховка

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда, только минувшей ночью украинские боевики открывали огонь по городам и селам 35 раз. Об этом сообщили в экстренных службах региона.По их данным, накануне днем ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Алешкам, семь снарядов - по Крынкам, 13 - по Солонцам, по девять прилетов зафиксировано в Корсунке и Казачьих Лагерях.ВСУ регулярно бьют по прилегающей к линии соприкосновения территории Херсонщины, сутками ранее противник выпустил 76 артиллерийских снарядов. В минувшие выходные экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу