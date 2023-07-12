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92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 12.07.2023
92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда, только минувшей ночью украинские боевики открывали огонь по городам и селам 35 раз. Об этом РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T11:41
2023-07-12T11:41
2023-07-12T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 92 снаряда, только минувшей ночью украинские боевики открывали огонь по городам и селам 35 раз. Об этом сообщили в экстренных службах региона.По их данным, накануне днем ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Алешкам, семь снарядов - по Крынкам, 13 - по Солонцам, по девять прилетов зафиксировано в Корсунке и Казачьих Лагерях.ВСУ регулярно бьют по прилегающей к линии соприкосновения территории Херсонщины, сутками ранее противник выпустил 76 артиллерийских снарядов. В минувшие выходные экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу
92 прилета за сутки: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
Украинские боевики обстреляли Херсонщину 92 раза за сутки
11:41 12.07.2023 (обновлено: 13:33 12.07.2023)