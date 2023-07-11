https://crimea.ria.ru/20230711/vsu-obstrelyali-levoberezhe-khersonschiny-76-raz-za-sutki-1129966054.html

ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки

ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2023

ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки

РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T10:31

2023-07-11T10:31

2023-07-11T10:31

новости

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128003052_0:77:1281:797_1920x0_80_0_0_9dadde878fcb5a9386057ca4483baf33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 76 нарядов, только минувшей ночью украиские боевики открывали огонь по городам и селам более 30 раз, информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Минувшей ночью под огнем противника оказались Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск и Саги. Украинские войска выпустили по ним из ствольной артиллерии 31 снаряд.Ранее днем ВСУ 15 раз обстреляли п. Казачьи Лагеря и 10 раз – с. Новая Збурьевка. Еще 20 прилетов пришлось на город Голую Пристань, а также села Корсунка и Крынки. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", — сообщили в экстренных службах.ВСУ ежедневно обстреливают прилегающие к линии соприкосновения территории Херсонщины, ежедневно обстреливая мирные населенные пункты от 70 до более чем 100 раз. В минувшие выходные ВСУ экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по ХерсонщинеУдары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядовВСУ ударили по детскому саду в Брянской области

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу