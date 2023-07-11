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ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки
ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2023
ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки
РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T10:31
2023-07-11T10:31
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 76 нарядов, только минувшей ночью украиские боевики открывали огонь по городам и селам более 30 раз, информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Минувшей ночью под огнем противника оказались Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск и Саги. Украинские войска выпустили по ним из ствольной артиллерии 31 снаряд.Ранее днем ВСУ 15 раз обстреляли п. Казачьи Лагеря и 10 раз – с. Новая Збурьевка. Еще 20 прилетов пришлось на город Голую Пристань, а также села Корсунка и Крынки. "Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", — сообщили в экстренных службах.ВСУ ежедневно обстреливают прилегающие к линии соприкосновения территории Херсонщины, ежедневно обстреливая мирные населенные пункты от 70 до более чем 100 раз. В минувшие выходные ВСУ экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по ХерсонщинеУдары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядовВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
херсонская область
каховка
новая каховка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки

ВСУ обстреляли десять населенных пунктов Херсонщины 76 раз за сутки

10:31 11.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 76 нарядов, только минувшей ночью украиские боевики открывали огонь по городам и селам более 30 раз, информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Минувшей ночью под огнем противника оказались Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск и Саги. Украинские войска выпустили по ним из ствольной артиллерии 31 снаряд.

Ранее днем ВСУ 15 раз обстреляли п. Казачьи Лагеря и 10 раз – с. Новая Збурьевка. Еще 20 прилетов пришлось на город Голую Пристань, а также села Корсунка и Крынки.

"Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", — сообщили в экстренных службах.

ВСУ ежедневно обстреливают прилегающие к линии соприкосновения территории Херсонщины, ежедневно обстреливая мирные населенные пункты от 70 до более чем 100 раз. В минувшие выходные ВСУ экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков.

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