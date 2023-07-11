ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины 76 раз за сутки
ВСУ обстреляли десять населенных пунктов Херсонщины 76 раз за сутки
© Telegram Владимир ЗеленскийВоеннослужащий ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонской области 76 нарядов, только минувшей ночью украиские боевики открывали огонь по городам и селам более 30 раз, информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях уточняется. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Минувшей ночью под огнем противника оказались Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск и Саги. Украинские войска выпустили по ним из ствольной артиллерии 31 снаряд.
Ранее днем ВСУ 15 раз обстреляли п. Казачьи Лагеря и 10 раз – с. Новая Збурьевка. Еще 20 прилетов пришлось на город Голую Пристань, а также села Корсунка и Крынки.
"Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", — сообщили в экстренных службах.
ВСУ ежедневно обстреливают прилегающие к линии соприкосновения территории Херсонщины, ежедневно обстреливая мирные населенные пункты от 70 до более чем 100 раз. В минувшие выходные ВСУ экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков.
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Минувшей ночью под огнем противника оказались Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск и Саги. Украинские войска выпустили по ним из ствольной артиллерии 31 снаряд.
Ранее днем ВСУ 15 раз обстреляли п. Казачьи Лагеря и 10 раз – с. Новая Збурьевка. Еще 20 прилетов пришлось на город Голую Пристань, а также села Корсунка и Крынки.
"Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", — сообщили в экстренных службах.
ВСУ ежедневно обстреливают прилегающие к линии соприкосновения территории Херсонщины, ежедневно обстреливая мирные населенные пункты от 70 до более чем 100 раз. В минувшие выходные ВСУ экстренные службы сообщали о погибших в результате обстрела украинских боевиков.
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