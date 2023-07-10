https://crimea.ria.ru/20230710/udary-po-belgorodschine-boeviki-vsu-vypustili-26-snaryadov-1129929050.html
Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов
Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов
За минувшие сутки восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских военных, в общей сложности было выпущено из ствольной... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T13:48
2023-07-10T13:48
2023-07-10T14:43
новости
белгородская область
вячеслав гладков
сво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских военных, в общей сложности было выпущено из ствольной артиллерии и сброшено с БПЛА 26 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, на окраину хутора Старый в Волоконовском районе боевики ВСУ сбросили с беспилотников два осколочных боеприпаса для гранатомета. К счастью, никто не пострадал.В Краснояружском районе противник ударил из артиллерии по окраине поселка Прилесье, местные жители насчитали пять прилетов. В результате вражеской атаки пострадала ЛЭП. Также два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье. Разрушений и пострадавших нет, сообщили власти.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз.Украинские военные рано утром в субботу, 8 июля, обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницыАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти
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РИА Новости Крым
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, обстрелы всу
Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов
Гладков: по восьми селам в Белгородской области ВСУ выпустили 26 снарядов
13:48 10.07.2023 (обновлено: 14:43 10.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских военных, в общей сложности было выпущено из ствольной артиллерии и сброшено с БПЛА 26 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали села Наумовка и Щетиновка – зафиксировано девять и четыре прилета соответственно. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, на окраину хутора Старый в Волоконовском районе боевики ВСУ сбросили с беспилотников два осколочных боеприпаса для гранатомета. К счастью, никто не пострадал.
В Краснояружском районе противник ударил из артиллерии по окраине поселка Прилесье, местные жители насчитали пять прилетов. В результате вражеской атаки пострадала ЛЭП. Также два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье. Разрушений и пострадавших нет, сообщили власти.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители
– приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз.
Украинские военные рано утром в субботу, 8 июля, обстреляли Шебекино
из РСЗО "Град". Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей
из пунктов временного размещения.
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