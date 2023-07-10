https://crimea.ria.ru/20230710/udary-po-belgorodschine-boeviki-vsu-vypustili-26-snaryadov-1129929050.html

Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов

Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов

За минувшие сутки восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских военных, в общей сложности было выпущено из ствольной... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T13:48

2023-07-10T13:48

2023-07-10T14:43

новости

белгородская область

вячеслав гладков

сво

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки восемь населенных пунктов Белгородской области оказались под обстрелом украинских военных, в общей сложности было выпущено из ствольной артиллерии и сброшено с БПЛА 26 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, на окраину хутора Старый в Волоконовском районе боевики ВСУ сбросили с беспилотников два осколочных боеприпаса для гранатомета. К счастью, никто не пострадал.В Краснояружском районе противник ударил из артиллерии по окраине поселка Прилесье, местные жители насчитали пять прилетов. В результате вражеской атаки пострадала ЛЭП. Также два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье. Разрушений и пострадавших нет, сообщили власти.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз.Украинские военные рано утром в субботу, 8 июля, обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый ВСУ житель Белгородской области умер, не доехав до больницыАрта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеПятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, сво, обстрелы всу