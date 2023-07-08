https://crimea.ria.ru/20230708/dva-cheloveka-poluchili-raneniya-v-rezultate-obstrelov-vsu-belgorodchiny-1129897290.html

Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины

Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины

В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T12:21

2023-07-08T12:21

2023-07-08T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В течение суток ВСУ обстреляли пять районов из РСЗО "Град", артиллерии, минометов, и гранатометов.Также украинские войска более 60 раз обстреляли из артиллерии и минометов Белгородский район – села Красный Хутор, Щетиновку и Наумовку. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано восемь прилетов. Еще девять артснарядов было выпущено по хутору Леоновка, тринадцать – по хутору Дубровка и один – по селу Казначеевка в Валуйском городском округе.8 июля Гладков сообщил, что ВСУ рано утром обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Позже он заявил, что принято решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения в Шебекино из-за ночных обстрелов со стороны Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе

https://crimea.ria.ru/20230612/tselenapravlennoe-unichtozhenie-obstanovka-v-shebekino-glazami-ochevidtsa-1129327896.html

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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия