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Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины
В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T12:21
2023-07-08T12:21
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В течение суток ВСУ обстреляли пять районов из РСЗО "Град", артиллерии, минометов, и гранатометов.Также украинские войска более 60 раз обстреляли из артиллерии и минометов Белгородский район – села Красный Хутор, Щетиновку и Наумовку. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано восемь прилетов. Еще девять артснарядов было выпущено по хутору Леоновка, тринадцать – по хутору Дубровка и один – по селу Казначеевка в Валуйском городском округе.8 июля Гладков сообщил, что ВСУ рано утром обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Позже он заявил, что принято решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения в Шебекино из-за ночных обстрелов со стороны Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе
https://crimea.ria.ru/20230612/tselenapravlennoe-unichtozhenie-obstanovka-v-shebekino-glazami-ochevidtsa-1129327896.html
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины

Гладков: в Белгородской области ранены мирные жители – область обстреляли 125 раз

12:21 08.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Белгородской области
Последствия обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ ранены мирные жители – приграничные районы за сутки обстреляли 125 раз. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В течение суток ВСУ обстреляли пять районов из РСЗО "Град", артиллерии, минометов, и гранатометов.
"По городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пострадавший – мужчина с рваной раной надбровной области. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка. В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Также украинские войска более 60 раз обстреляли из артиллерии и минометов Белгородский район – села Красный Хутор, Щетиновку и Наумовку. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано восемь прилетов. Еще девять артснарядов было выпущено по хутору Леоновка, тринадцать – по хутору Дубровка и один – по селу Казначеевка в Валуйском городском округе.
8 июля Гладков сообщил, что ВСУ рано утром обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Позже он заявил, что принято решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения в Шебекино из-за ночных обстрелов со стороны Украины.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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