https://crimea.ria.ru/20230708/vsu-vypustili-bolee-100-snaryadov-po-khersonschine--est-pogibshie-1129896501.html
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.07.2023
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T10:58
2023-07-08T10:58
2023-07-08T10:58
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
сво
новая каховка
алешки
голая пристань
новости
украина
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127581415_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_22372d11bdaedf0726c3a72de59fe0bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более ста снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что накануне обстрелам со стороны ВСУ подверглись города Голая Пристань и Алешки, а также села – Корсунка и Сага. Только за день на эти населенные пункты обрушилось 77 снарядов, из которых 57 пришлось на город-спутник Херсона – Алешки. Не обошлось без жертв.Еще 28 снарядов ВСУ выпустили на Новую Каховку, Каховку и Солонцы минувшей ночью."Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отметили в экстренных службах.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов" Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html
херсонская область
новая каховка
алешки
голая пристань
украина
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127581415_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d9c66dc027189741778dae7573e3fba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, сво, новая каховка, алешки, голая пристань, новости, украина, новые регионы россии
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
При обстреле Херсонщины погибли и ранены мирные жители – ВСУ выпустили более 100 снарядов