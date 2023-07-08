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ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.07.2023
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T10:58
2023-07-08T10:58
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
сво
новая каховка
алешки
голая пристань
новости
украина
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более ста снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что накануне обстрелам со стороны ВСУ подверглись города Голая Пристань и Алешки, а также села – Корсунка и Сага. Только за день на эти населенные пункты обрушилось 77 снарядов, из которых 57 пришлось на город-спутник Херсона – Алешки. Не обошлось без жертв.Еще 28 снарядов ВСУ выпустили на Новую Каховку, Каховку и Солонцы минувшей ночью."Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отметили в экстренных службах.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов" Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html
херсонская область
новая каховка
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, сво, новая каховка, алешки, голая пристань, новости, украина, новые регионы россии
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие

При обстреле Херсонщины погибли и ранены мирные жители – ВСУ выпустили более 100 снарядов

10:58 08.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более ста снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Отмечается, что накануне обстрелам со стороны ВСУ подверглись города Голая Пристань и Алешки, а также села – Корсунка и Сага. Только за день на эти населенные пункты обрушилось 77 снарядов, из которых 57 пришлось на город-спутник Херсона – Алешки. Не обошлось без жертв.
"В результате обстрела н. п. Алешки погибли двое мирных жителей и еще один получил ранение средней тяжести", – говорится в сообщении.
Еще 28 снарядов ВСУ выпустили на Новую Каховку, Каховку и Солонцы минувшей ночью.
"Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отметили в экстренных службах.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьСВОНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньНовостиУкраинаНовые регионы России
 
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