https://crimea.ria.ru/20230708/vsu-vypustili-bolee-100-snaryadov-po-khersonschine--est-pogibshie-1129896501.html

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие - РИА Новости Крым, 08.07.2023

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие

Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T10:58

2023-07-08T10:58

2023-07-08T10:58

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

сво

новая каховка

алешки

голая пристань

новости

украина

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения – таковы только предварительные данные о результатах обстрела ВСУ левобережья Херсонщины. За минувшие сутки украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более ста снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Отмечается, что накануне обстрелам со стороны ВСУ подверглись города Голая Пристань и Алешки, а также села – Корсунка и Сага. Только за день на эти населенные пункты обрушилось 77 снарядов, из которых 57 пришлось на город-спутник Херсона – Алешки. Не обошлось без жертв.Еще 28 снарядов ВСУ выпустили на Новую Каховку, Каховку и Солонцы минувшей ночью."Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", – отметили в экстренных службах.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что за последнее время в Херсонской области от террористических действий ВСУ погибли пятеро детей, еще четверо ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов" Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз

https://crimea.ria.ru/20230704/den-d-est-li-shansy-u-desantnoy-operatsii-vsu-na-levom-beregu-dnepra--1129813342.html

херсонская область

новая каховка

алешки

голая пристань

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, сво, новая каховка, алешки, голая пристань, новости, украина, новые регионы россии