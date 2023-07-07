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Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз - РИА Новости Крым, 07.07.2023
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Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
За минувшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали десять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. В общей сложности РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T10:55
2023-07-07T10:55
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали десять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. В общей сложности было выпущено 105 снарядов, сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, накануне днем украинские боевики выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины, больше всего досталось Алешкам, здесь насчитали 43 прилета. В Корсунку прилетело десять украинских снарядов, в Старую Збурьевку – шесть. В село Саги попало семь снарядов, а в Кардашинку – восемь.В настоящее время информация о пострадавших среди местного населения, а также характере разрушений инфраструктурных объектов уточняется.Накануне сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на левый берег Херсонской области пострадало девять населенных пунктов, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам, сообщили в четверг в экстренных службах региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеБолее 800 солдат за сутки: ВСУ продолжают нести катастрофические потериГруппировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, обстрелы всу
Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз

ВСУ за сутки выпустили по левому берегу Херсонской области 105 снарядов

10:55 07.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали десять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. В общей сложности было выпущено 105 снарядов, сообщили в экстренных службах региона.
Как уточнили в ведомстве, накануне днем украинские боевики выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины, больше всего досталось Алешкам, здесь насчитали 43 прилета. В Корсунку прилетело десять украинских снарядов, в Старую Збурьевку – шесть. В село Саги попало семь снарядов, а в Кардашинку – восемь.
"В течение ночи ВСУ продолжили обстрел Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии", - рассказали в экстренных службах. И уточнили, что обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Великая Лепетиха и Каиры.
В настоящее время информация о пострадавших среди местного населения, а также характере разрушений инфраструктурных объектов уточняется.
Накануне сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на левый берег Херсонской области пострадало девять населенных пунктов, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам, сообщили в четверг в экстренных службах региона.
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НовостиХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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