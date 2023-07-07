https://crimea.ria.ru/20230707/artilleriyskiy-terror-za-sutki-boeviki-vsu-obstrelyali-khersonschinu-105-raz-1129875000.html

Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз

Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз

За минувшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали десять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. В общей сложности РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T10:55

2023-07-07T10:55

2023-07-07T10:55

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херсонская область

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новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадали десять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. В общей сложности было выпущено 105 снарядов, сообщили в экстренных службах региона.Как уточнили в ведомстве, накануне днем украинские боевики выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины, больше всего досталось Алешкам, здесь насчитали 43 прилета. В Корсунку прилетело десять украинских снарядов, в Старую Збурьевку – шесть. В село Саги попало семь снарядов, а в Кардашинку – восемь.В настоящее время информация о пострадавших среди местного населения, а также характере разрушений инфраструктурных объектов уточняется.Накануне сообщалось, что в результате атак украинских боевиков на левый берег Херсонской области пострадало девять населенных пунктов, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам, сообщили в четверг в экстренных службах региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеБолее 800 солдат за сутки: ВСУ продолжают нести катастрофические потериГруппировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, обстрелы всу