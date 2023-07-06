https://crimea.ria.ru/20230706/bolee-800-soldat-za-sutki-vsu-prodolzhayut-nesti-katastroficheskie-poteri-1129860789.html

Более 800 солдат за сутки: ВСУ продолжают нести катастрофические потери

Более 800 солдат за сутки: ВСУ продолжают нести катастрофические потери - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Более 800 солдат за сутки: ВСУ продолжают нести катастрофические потери

Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 14 атак украинских войск на основных направлениях, в боях противник потерял порядка 810 военнослужащих и 48 РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T15:45

2023-07-06T15:45

2023-07-06T15:45

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 14 атак украинских войск на основных направлениях, в боях противник потерял порядка 810 военнослужащих и 48 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое и Краснолиманское направления"На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное ДНР и Золотаревка ЛНР", - говорится в сообщении.Кроме того, западнее Клещеевки ДНР поражены скопления живой силы и техники противника.За сутки российские войска на данном направлении уничтожили до 385-ти украинских боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы "Д-20" и две польских самоходки Krab.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отбили четыре атаки противника в районах Ямполовки, Торского (ДНР) и Ковалевки (ЛНР). Также в районе четырех населенных пунктов поражены скопления живой силы и техники ВСУ, а в районах Невского и Белогоровки ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.За сутки потери украинских войск на данном направлении составили свыше 90 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях обороняющиеся подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по подразделениям врага в районах Ровнополя, Макаровки, Новодонецкого и Урожайного в ДНР.Также в районах Урожайного (ДНР) и Дорожнянки (Запорожская область) пресечена деятельность двух украинских ДРГ.В течение суток на данных направлениях уничтожено до 165 украинских солдат, три боевые бронированные машины, в том числе американский БТР Stryker, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", французская самоходная гаубица Cezar" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили атакк ВСУ в районе населенного пункта Новоселовского ЛНР и нанесли удары по подразделениям противника в районах Новомлынска, Петропавловки, Тимковки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Также на данном направлении уничтожена одна диверсионно-разведывательная группа.Всего уничтожено до 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 130 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в ДонбассеЭксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу