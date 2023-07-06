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Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков
Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков
В результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник за минувшие сутки потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T11:57
2023-07-06T11:57
новости
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник за минувшие сутки потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне бойцы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения.На Херсонском направлении выведены из строя две единицы техники, уничтожены пять лодок, два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом и 19 украинских боевиков, еще 19 ранены.Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали на херсонском направлении десятки украинских боевиков, три миномета, три гаубицы и позиции двух украинских подразделений. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУНазваны потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского мостаВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу
Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков

Группировка "Днепр" громит противника на Херсонском фронте

11:57 06.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник за минувшие сутки потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки, сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне бойцы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения.
На Херсонском направлении выведены из строя две единицы техники, уничтожены пять лодок, два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом и 19 украинских боевиков, еще 19 ранены.

"В результате огневого поражения на Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки, потери противника составили 14 военнослужащих ВСУ убитыми, еще 14 ранены, одна единица автомобильной техники выведена из строя", - сказано в сообщении.

Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали на херсонском направлении десятки украинских боевиков, три миномета, три гаубицы и позиции двух украинских подразделений.
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НовостиХерсонская областьГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУ
 
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