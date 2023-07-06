https://crimea.ria.ru/20230706/gruppirovka-dnepr-gromit-vraga---vsu-poteryali-esche-bolee-70-boevikov-1129850828.html

Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков

Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков

В результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник за минувшие сутки потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T11:57

2023-07-06T11:57

2023-07-06T11:57

новости

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В результате огневого поражения российской группировкой "Днепр" противник за минувшие сутки потерял 73 боевика убитыми и ранеными, гаубицу, минометные расчеты и лодки, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне бойцы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу МСТА-Б с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения.На Херсонском направлении выведены из строя две единицы техники, уничтожены пять лодок, два 120-миллиметровых минометных расчета с боекомплектом и 19 украинских боевиков, еще 19 ранены.Сутками ранее бойцы группировки "Днепр" ликвидировали на херсонском направлении десятки украинских боевиков, три миномета, три гаубицы и позиции двух украинских подразделений. Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУНазваны потери ВСУ при новой попытке пересечь Днепр у Антоновского мостаВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступления

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу