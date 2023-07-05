https://crimea.ria.ru/20230705/gruppirovka-dnepr-gromit-vraga-na-khersonschine-poteri-vsu-za-sutki-1129819742.html

Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки

В Херсонской области военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 30 украинских боевиков, три миномета, три гаубицы и позиции двух украинских... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T10:36

2023-07-05T10:36

2023-07-05T10:38

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

сво

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили 30 украинских боевиков, три миномета, три гаубицы и позиции двух украинских подразделений. Продвижения противника на территорию Российской Федерации не допущено.В островной зоне огнем российских войск ликвидирован минометный расчет противника с боекомплектом и четырьмя членами экипажа, трое боевиков получили ранения.На Херсонском направлении уничтожено два минометных расчета, при этом потери противника составили 14 военнослужащих убитыми, пятеро получили ранения разной степени тяжести.Артиллерийскими ударами поражено три гаубицы с боекомплектом, в результате 14 военнослужащих ВСУ было убито, пятеро получили ранения.На Каховском направлении соединения группировки войск "Днепр" разгромили вражескую позицию в районе села Дутчаны, на которой было уничтожено трое бойцов ВСУ и ранено пятеро. Позиция еще одного украинского подразделения ликвидирована в районе села Республиканец, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, семеро получили ранения различной степени тяжести.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью РИА Новости Крым оценил возможности Киева по высадке десанта в этом районе Днепра. По данным некоторых военных Telegram-каналов, Украина планирует масштабную операцию по захвату плацдарма на левом берегу. Алексей Анпилогов считает это авантюрой, которая с большой долей вероятности закончится для украинской армии большими потерями в живой силе и технике.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ ведут очередные провальные атаки – отражено 16 попыток наступленияПодразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230703/nazvany-poteri-vsu-pri-novoy-popytke-peresech-dnepr-u-antonovskogo-mosta-1129782199.html

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херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)