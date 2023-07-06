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109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области
109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.07.2023
109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области
Украинские боевики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам,... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T13:57
2023-07-06T13:57
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам, сообщили в четверг в экстренных службах региона.Накануне в течение дня ВСУ выпустили 12 снарядов ствольной артиллерии по Крынкам, 23 - по Алешкам, в населенном пункте Саги зафиксировано девять прилетов, в Голой Пристани - 15, в Казачьих лагерях - 14.Днем ранее боевики киевского режима выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам и инфраструктуре левобережной части области. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночьюПод Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу
109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили по левобережью Херсонщины более 100 снарядов

13:57 06.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам, сообщили в четверг в экстренных службах региона.
Накануне в течение дня ВСУ выпустили 12 снарядов ствольной артиллерии по Крынкам, 23 - по Алешкам, в населенном пункте Саги зафиксировано девять прилетов, в Голой Пристани - 15, в Казачьих лагерях - 14.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Солонцов, Алешек, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Количество жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.

Днем ранее боевики киевского режима выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам и инфраструктуре левобережной части области.
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НовостиХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньАлешкиОбстрелы ВСУ
 
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