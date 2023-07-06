https://crimea.ria.ru/20230706/109-priletov-za-sutki---chto-proiskhodit-v-khersonskoy-oblasti-1129853589.html

109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области

109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.07.2023

109 прилетов за сутки - что происходит в Херсонской области

Украинские боевики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам,... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T13:57

2023-07-06T13:57

2023-07-06T13:57

новости

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру херсонского левобережья, за суки зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам, сообщили в четверг в экстренных службах региона.Накануне в течение дня ВСУ выпустили 12 снарядов ствольной артиллерии по Крынкам, 23 - по Алешкам, в населенном пункте Саги зафиксировано девять прилетов, в Голой Пристани - 15, в Казачьих лагерях - 14.Днем ранее боевики киевского режима выпустили 92 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам и инфраструктуре левобережной части области. Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночьюПод Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу