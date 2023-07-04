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ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.07.2023
ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
На подконтрольной Киеву территории Херсонской области военнослужащие ВСУ активизировали облавы на дорогах, очередной жертвой украинских бандитов в форме стал... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T08:01
2023-07-04T08:01
2023-07-04T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области военнослужащие ВСУ активизировали облавы на дорогах, очередной жертвой украинских бандитов в форме стал водитель фуры, перевозивший гуманитарную помощь. Об этом сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные нацполиции. Фуру 41-летнего жителя Николаева "военный патруль" остановил на трассе М-14 в районе села Чернобаевка в Херсонской области.Уточняется, что мужчина доставлял груз гуманитарной помощи и в результате лишился 52 тысяч гривен (около 125 тыс. рублей по текущему курсу – ред.), которые "были нужны для помощи семье".На протяжении нескольких месяцев мирные жители Херсона регулярно обращаются в нацполицию с жалобами на беспредел ВСУ в подконтрольном Киеву городе. Люди сообщают, что военнослужащие похищают местных жителей на глазах у родственников и соседей, используя силу и не давая никаких объяснений. А также грабят оставленные хозяевами жилища и обворовывают квартиры даже днем при разных обстоятельствах.В июне сообщалось, что украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона. А накануне стало известно, что в Херсоне объявили в розыск неизвестного в военной форме, который продавал наркотики подросткам. Читайте также на РИА Новости Крым:"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
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новости, херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, украина
ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине
Украинские военные похитили деньги у водителя фуры с гуманитарным грузом на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области военнослужащие ВСУ активизировали облавы на дорогах, очередной жертвой украинских бандитов в форме стал водитель фуры, перевозивший гуманитарную помощь. Об этом сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные нацполиции.
Фуру 41-летнего жителя Николаева "военный патруль" остановил на трассе М-14 в районе села Чернобаевка в Херсонской области.
"Неизвестные в военной форме остановили заявителя, который управлял автомобилем MAN TGL 8.190 BB, и под предлогом проверки документов, путем свободного доступа из кабины автомобиля совершили хищение денежных средств", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина доставлял груз гуманитарной помощи и в результате лишился 52 тысяч гривен (около 125 тыс. рублей по текущему курсу – ред.), которые "были нужны для помощи семье".
На протяжении нескольких месяцев мирные жители Херсона регулярно обращаются в нацполицию с жалобами на беспредел ВСУ в подконтрольном Киеву городе. Люди сообщают, что военнослужащие похищают местных жителей на глазах у родственников и соседей, используя силу и не давая никаких объяснений. А также грабят оставленные хозяевами жилища и обворовывают квартиры даже днем при разных обстоятельствах.
В июне сообщалось, что украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона
. А накануне стало известно, что в Херсоне объявили в розыск неизвестного в военной форме, который продавал наркотики подросткам
.
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