https://crimea.ria.ru/20230704/vsu-obokrali-voditelya-fury-s-gumanitarkoy-na-khersonschine-1129769607.html

ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине

ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.07.2023

ВСУ обокрали водителя фуры с гуманитаркой на Херсонщине

На подконтрольной Киеву территории Херсонской области военнослужащие ВСУ активизировали облавы на дорогах, очередной жертвой украинских бандитов в форме стал... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T08:01

2023-07-04T08:01

2023-07-04T08:01

новости

херсон

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121251637_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_35f5c30b8c79c5363ae63cde9f25e2a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области военнослужащие ВСУ активизировали облавы на дорогах, очередной жертвой украинских бандитов в форме стал водитель фуры, перевозивший гуманитарную помощь. Об этом сообщили в экстренных службах региона со ссылкой на данные нацполиции. Фуру 41-летнего жителя Николаева "военный патруль" остановил на трассе М-14 в районе села Чернобаевка в Херсонской области.Уточняется, что мужчина доставлял груз гуманитарной помощи и в результате лишился 52 тысяч гривен (около 125 тыс. рублей по текущему курсу – ред.), которые "были нужны для помощи семье".На протяжении нескольких месяцев мирные жители Херсона регулярно обращаются в нацполицию с жалобами на беспредел ВСУ в подконтрольном Киеву городе. Люди сообщают, что военнослужащие похищают местных жителей на глазах у родственников и соседей, используя силу и не давая никаких объяснений. А также грабят оставленные хозяевами жилища и обворовывают квартиры даже днем при разных обстоятельствах.В июне сообщалось, что украинские боевики изнасиловали и избили жительницу Херсона. А накануне стало известно, что в Херсоне объявили в розыск неизвестного в военной форме, который продавал наркотики подросткам. Читайте также на РИА Новости Крым:"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов

https://crimea.ria.ru/20230619/v-khersone-boeviki-vsu-pokhitili-muzhchinu-i-izbili-ego-zhenu-1129472238.html

херсон

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсон, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, украина