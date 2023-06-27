https://crimea.ria.ru/20230627/shershe-lya-fam-v-chem-prichiny-moralnogo-upadka-v-ryadakh-vsu-1129675669.html

"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ

"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2023

"Шерше ля фам!": в чем причины морального упадка в рядах ВСУ

Боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие боевики ВСУ морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям. Такую... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T19:11

2023-06-27T19:11

2023-06-27T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие боевики ВСУ морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее жители подконтрольных Киеву территорий рассказали о моральном состоянии военнослужащих, находящихся на фронтах. Сейчас большинство из них пребывают в упаднических настроениях. Кроме неудач на фронте, это вызвано длительными задержками или полным отсутствием денежных выплат, что делает невозможной отправку денег семьям, уехавшим за рубеж. Необходимость зарабатывать в западных странах толкает многих жен мобилизованных украинцев к торговле собственным телом, о чем становится известно их мужьям и что создает еще большее моральное напряжение в рядах ВСУ.Деморализованный враг"Боевой дух ВСУ оставляет желать лучшего – это факт. Зачастую их кидают туда, где они даже не понимают, куда попали. Им говорят, что русские побегут, но этого не происходит и для них это становится неожиданностью. Из опыта общения с пленными, из допросов я вижу: из тех, кто на сегодня участвует в боевых действиях, все подразделения уже потрепанные, уставшие, не желающие воевать и мечтающие о возвращении домой любыми способами. Моральный дух там не на уровне, и это очевидно", - рассказывает Рогов.Деморализованный враг мародерствует на подконтрольных Киеву территориях, о чем неоднократно поступали заявления местных жителей в национальную полицию Украины. С другой стороны противник становится все более уязвимым на поле боя. При этом Рогов напоминает, что Киев пока не задействовал весь свой резерв, в какой-то момент в зону СВО прибудут свежие силы, поэтому поводов расслабляться нет, убежден он."Там уже не уставшие, хорошо подготовленные и вооруженные подразделения. Зеленский кидает в атаку все новых людей, реализуя западный план войны до последнего украинца, что озвучивали и представители западных элит, не скрывая этого", - напоминает он.До последнего украинцаКак сообщают очевидцы, по Иерусалимскому проспекту в Варшаве располагается один из публичных домов, работающий под вывеской мотеля. Заведение принимает всех желающих украинок, в том числе жен военнослужащих, желающих заработать и получить крышу над головой. Заработок делится поровну с владельцем. Каждая из девушек может обслужить до десяти человек за ночь, при этом официально женщины числятся уборщицами или официантками."Эта тема существует, она не надуманная. В этом плане на Украине не все было благополучно и раньше, а стало еще хуже", - признает депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник.По его мнению, это тоже часть большой игры "до последнего украинца", которая идет не только на полях сражений.На фоне обесценивания традиционных ценностей, тяжелого демографического кризиса и общего обнищания страны, а еще из-за того, что квалифицированный труд рядовым украинцам на Западе предлагают крайне редко, часто беженцы выбирают легкие пути заработка."На самом деле там украинцы никому не нужны. Народ и его интересы проданы западным кураторам киевского режима", - констатирует Олейник.Ранее волонтер и военкор Алексей Живов, комментируя сообщения о многочисленных случаях инфекционных заболеваний в подразделениях ВСУ констатировал, что для киевского режима собственные военнослужащие являются расходным материалом, особенно если речь идет о боевиках теробороны, о сохранении жизни и здоровья которых вообще не думают. Поэтому оптимальный выход для самих украинских солдат - сдаваться в плен Вооруженным силам России. Читайте также на РИА Новости Крым:Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовТеракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуПутин назвал потери ВСУ после начала контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20230621/im-prosto-vse-ravno-polskiy-ofitser-zayavil-o-porche-tekhniki-voennymi-vsu-1129538577.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, всу (вооруженные силы украины), польша, владимир рогов, мнения, общество, авторы