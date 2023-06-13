https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html

Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину

Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину

В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T19:10

2023-06-13T19:10

2023-06-13T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских кураторов готов не только уничтожать мирное население освобожденных территорий, но и с легкостью приносит в жертву интересы собственной страны и ее народа. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Борис Рожин.Подрыв аммиакопровода6 июня украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. При этом были ранены мирные украинцы. Трубопровод подорвали после того, как заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин официально заявил: МИД не видит перспектив продления зерновой сделки, одним из основных пунктов в которой было восстановление поставок аммиака. Целый ряд экспертов связали это заявление и последующий теракт и напомнили, что страны Запада заинтересованы в экономической нестабильности России и всячески тормозили выполнение российских требований. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, подрыв аммиакопровода показывает, что курируемый Западом Киев изначально не собирался его запускать.Вогнать Киев в долгиКак подчеркивают эксперты, аммиак - это еще и сырье для производства боеприпасов, а российский продукт - самый дешевый в мире. Впрочем, заокеанские кукловоды не предлагают Киеву новое вооружение, а передают лежалый арсенал, все больше закредитовывая страну.На этом фоне 8 июня Зеленский приехал в Херсонскую область, где в ночь на 6 июня ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. Эта поездка - пиар с целью получить новые западные кредиты.Разрушение Каховской ГЭСПодрыв Каховской ГЭС унес жизни 17 человек и принес катастрофические последствия для Херсонщины, в том числе для подконтрольной Киеву ее части. Как сообщали экстренные службы Херсонской области, британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях."Разрушение Каховской ГЭС - это тоже согласовано с западными кураторами", - убежден Рожин. По его мнению, в условиях, когда украинское наступление проваливается, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, произведен с целью использовать обмеление некоторых районов для попыток форсирования Днепра.При этом военные преступники во главе с Зеленским отвлекают отчаявшееся население от провального "контрнаступа" и многочисленных проблем, и показывают западным хозяевам готовность жертвовать чем угодно. Комментируя это, Рожин подчеркивает: американская тактика не предусматривает снисхождения к местному населению. Когда есть присутствие США, начинается настоящий геноцид и это подтверждают многочисленные примеры других конфликтов.Теракты на территории РФ"Если говорить о русских, русскоязычных людях, их Западу и киевским марионеткам жалко меньше всего", - продолжает эксперт, говоря о киевских терактах, совершенных на территориях, подконтрольных Киеву, и вне этих территорий.Многочисленные заявления украинского руководства о необходимости уничтожить мирное население России, теракты с подрывом машин, кафе, атаки на приграничные регионы РФ со всей очевидностью доказывают, что руководство "незалэжной" готово пойти на все ради достижения целей своих западных кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по АлешкамЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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