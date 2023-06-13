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Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:10
2023-06-13T19:10
2023-06-13T19:10
эксклюзивы риа новости крым
борис рожин
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аммиакопровод
зерновая сделка
каховская гэс
захар прилепин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских кураторов готов не только уничтожать мирное население освобожденных территорий, но и с легкостью приносит в жертву интересы собственной страны и ее народа. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Борис Рожин.Подрыв аммиакопровода6 июня украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. При этом были ранены мирные украинцы. Трубопровод подорвали после того, как заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин официально заявил: МИД не видит перспектив продления зерновой сделки, одним из основных пунктов в которой было восстановление поставок аммиака. Целый ряд экспертов связали это заявление и последующий теракт и напомнили, что страны Запада заинтересованы в экономической нестабильности России и всячески тормозили выполнение российских требований. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, подрыв аммиакопровода показывает, что курируемый Западом Киев изначально не собирался его запускать.Вогнать Киев в долгиКак подчеркивают эксперты, аммиак - это еще и сырье для производства боеприпасов, а российский продукт - самый дешевый в мире. Впрочем, заокеанские кукловоды не предлагают Киеву новое вооружение, а передают лежалый арсенал, все больше закредитовывая страну.На этом фоне 8 июня Зеленский приехал в Херсонскую область, где в ночь на 6 июня ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. Эта поездка - пиар с целью получить новые западные кредиты.Разрушение Каховской ГЭСПодрыв Каховской ГЭС унес жизни 17 человек и принес катастрофические последствия для Херсонщины, в том числе для подконтрольной Киеву ее части. Как сообщали экстренные службы Херсонской области, британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях."Разрушение Каховской ГЭС - это тоже согласовано с западными кураторами", - убежден Рожин. По его мнению, в условиях, когда украинское наступление проваливается, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, произведен с целью использовать обмеление некоторых районов для попыток форсирования Днепра.При этом военные преступники во главе с Зеленским отвлекают отчаявшееся население от провального "контрнаступа" и многочисленных проблем, и показывают западным хозяевам готовность жертвовать чем угодно. Комментируя это, Рожин подчеркивает: американская тактика не предусматривает снисхождения к местному населению. Когда есть присутствие США, начинается настоящий геноцид и это подтверждают многочисленные примеры других конфликтов.Теракты на территории РФ"Если говорить о русских, русскоязычных людях, их Западу и киевским марионеткам жалко меньше всего", - продолжает эксперт, говоря о киевских терактах, совершенных на территориях, подконтрольных Киеву, и вне этих территорий.Многочисленные заявления украинского руководства о необходимости уничтожить мирное население России, теракты с подрывом машин, кафе, атаки на приграничные регионы РФ со всей очевидностью доказывают, что руководство "незалэжной" готово пойти на все ради достижения целей своих западных кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по АлешкамЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
борис рожин, новости, аммиакопровод, зерновая сделка, каховская гэс, захар прилепин, владлен татарский (максим фомин), новости крыма, политика, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым.
В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских кураторов готов не только уничтожать мирное население освобожденных территорий, но и с легкостью приносит в жертву интересы собственной страны и ее народа. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил военный эксперт Борис Рожин.
Подрыв аммиакопровода
6 июня украинская диверсионная группа подорвала
аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. При этом были ранены мирные украинцы. Трубопровод подорвали после того, как заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин официально заявил: МИД не видит перспектив продления зерновой сделки, одним из основных пунктов в которой было восстановление поставок аммиака.
Целый ряд экспертов связали это заявление и последующий теракт и напомнили, что страны Запада заинтересованы в экономической нестабильности России и всячески тормозили выполнение российских требований. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, подрыв аммиакопровода показывает, что курируемый Западом Киев изначально не собирался его запускать.
"Они фиксируют этим, что никакой работы аммиакопровода не будет. Он будет физически уничтожаться. Поэтому факт зерновой сделки отпадает. Очевидно, что российские требования выполнять они не собираются, и поэтому соблюдать какие-то меры, связанные с сохранением аммиакопровода, не считают нужным. Что теряет украинский народ - это Киев не волнует. Народ - расходный материал", - констатирует Рожин.
Вогнать Киев в долги
Как подчеркивают эксперты, аммиак - это еще и сырье для производства боеприпасов, а российский продукт - самый дешевый в мире. Впрочем, заокеанские кукловоды не предлагают Киеву новое вооружение, а передают лежалый арсенал, все больше закредитовывая страну.
"Здесь нужно понимать: Киев получает боеприпасы из запасов Запада. Не то, что производится сейчас. Российский аммиак к этому отношения не имеет. Они полностью висят на западном снабжении - им отдают лежалый товар и продолжают вгонять в долги. Безусловно, все это выгодно Западу. И уровень эскалации будет только повышаться", - комментирует эту тему Рожин.
На этом фоне 8 июня Зеленский приехал в Херсонскую область, где в ночь на 6 июня ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. Эта поездка - пиар с целью получить новые западные кредиты.
Разрушение Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС
унес жизни 17 человек
и принес катастрофические последствия для Херсонщины, в том числе для подконтрольной Киеву ее части
. Как сообщали экстренные службы Херсонской области, британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред
.) для совершения диверсии
на гидротехнических сооружениях.
"Разрушение Каховской ГЭС - это тоже согласовано с западными кураторами", - убежден Рожин. По его мнению, в условиях, когда украинское наступление проваливается, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, произведен с целью использовать обмеление некоторых районов для попыток форсирования Днепра.
"Что касается пропагандистских целей, есть более простые способы, но, конечно, воспользовались и обвинили Россию. Все понимают, что они совершают теракты и теперь перекладывают ответственность", - говорил эксперт.
При этом военные преступники во главе с Зеленским отвлекают отчаявшееся население от провального "контрнаступа" и многочисленных проблем, и показывают западным хозяевам готовность жертвовать чем угодно. Комментируя это, Рожин подчеркивает: американская тактика не предусматривает снисхождения к местному населению. Когда есть присутствие США, начинается настоящий геноцид и это подтверждают многочисленные примеры других конфликтов.
"Там где появляется Запад, местное население, мягко говоря, не берегут. Посмотрите на Сирию, Ирак, Ливию, Афганистан… Везде население - расходный материал", - продолжает эксперт.
Теракты на территории РФ
"Если говорить о русских, русскоязычных людях, их Западу и киевским марионеткам жалко меньше всего", - продолжает эксперт, говоря о киевских терактах, совершенных на территориях, подконтрольных Киеву, и вне этих территорий.
Многочисленные заявления украинского руководства о необходимости уничтожить мирное население России, теракты с подрывом машин
, кафе
, атаки на приграничные регионы РФ со всей очевидностью доказывают, что руководство "незалэжной" готово пойти на все ради достижения целей своих западных кураторов.
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