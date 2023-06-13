Рейтинг@Mail.ru
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230613/terakty-kievskogo-rezhima-kto-rezhisser-i-kak-prinosyat-v-zhertvu-ukrainu-1129355747.html
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T19:10
2023-06-13T19:10
эксклюзивы риа новости крым
борис рожин
новости
аммиакопровод
зерновая сделка
каховская гэс
захар прилепин
владлен татарский (максим фомин)
новости крыма
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111621/57/1116215778_0:282:3083:2016_1920x0_80_0_0_d1a23161ef38b2593a5f09e5d7b5f158.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских кураторов готов не только уничтожать мирное население освобожденных территорий, но и с легкостью приносит в жертву интересы собственной страны и ее народа. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Борис Рожин.Подрыв аммиакопровода6 июня украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. При этом были ранены мирные украинцы. Трубопровод подорвали после того, как заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин официально заявил: МИД не видит перспектив продления зерновой сделки, одним из основных пунктов в которой было восстановление поставок аммиака. Целый ряд экспертов связали это заявление и последующий теракт и напомнили, что страны Запада заинтересованы в экономической нестабильности России и всячески тормозили выполнение российских требований. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, подрыв аммиакопровода показывает, что курируемый Западом Киев изначально не собирался его запускать.Вогнать Киев в долгиКак подчеркивают эксперты, аммиак - это еще и сырье для производства боеприпасов, а российский продукт - самый дешевый в мире. Впрочем, заокеанские кукловоды не предлагают Киеву новое вооружение, а передают лежалый арсенал, все больше закредитовывая страну.На этом фоне 8 июня Зеленский приехал в Херсонскую область, где в ночь на 6 июня ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. Эта поездка - пиар с целью получить новые западные кредиты.Разрушение Каховской ГЭСПодрыв Каховской ГЭС унес жизни 17 человек и принес катастрофические последствия для Херсонщины, в том числе для подконтрольной Киеву ее части. Как сообщали экстренные службы Херсонской области, британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях."Разрушение Каховской ГЭС - это тоже согласовано с западными кураторами", - убежден Рожин. По его мнению, в условиях, когда украинское наступление проваливается, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, произведен с целью использовать обмеление некоторых районов для попыток форсирования Днепра.При этом военные преступники во главе с Зеленским отвлекают отчаявшееся население от провального "контрнаступа" и многочисленных проблем, и показывают западным хозяевам готовность жертвовать чем угодно. Комментируя это, Рожин подчеркивает: американская тактика не предусматривает снисхождения к местному населению. Когда есть присутствие США, начинается настоящий геноцид и это подтверждают многочисленные примеры других конфликтов.Теракты на территории РФ"Если говорить о русских, русскоязычных людях, их Западу и киевским марионеткам жалко меньше всего", - продолжает эксперт, говоря о киевских терактах, совершенных на территориях, подконтрольных Киеву, и вне этих территорий.Многочисленные заявления украинского руководства о необходимости уничтожить мирное население России, теракты с подрывом машин, кафе, атаки на приграничные регионы РФ со всей очевидностью доказывают, что руководство "незалэжной" готово пойти на все ради достижения целей своих западных кураторов.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по АлешкамЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
https://crimea.ria.ru/20230613/ssha-namereny-predostavit-ukraine-tankovye-snaryady-s-obednennym-uranom-1129355997.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111621/57/1116215778_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_ea6329c30e80f58aa2c3337b2486d51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
борис рожин, новости, аммиакопровод, зерновая сделка, каховская гэс, захар прилепин, владлен татарский (максим фомин), новости крыма, политика, мнения
Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину

Военный эксперт Рожин объяснил, зачем Киеву нужны теракты

19:10 13.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЖенщина с флагом Украины
Женщина с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В стремлении показать Западу свою преданность, получить деньги на новые вооружения и этим продлить свое существование, киевский режим по указке заокеанских кураторов готов не только уничтожать мирное население освобожденных территорий, но и с легкостью приносит в жертву интересы собственной страны и ее народа. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Борис Рожин.

Подрыв аммиакопровода

6 июня украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. При этом были ранены мирные украинцы. Трубопровод подорвали после того, как заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин официально заявил: МИД не видит перспектив продления зерновой сделки, одним из основных пунктов в которой было восстановление поставок аммиака.
Целый ряд экспертов связали это заявление и последующий теракт и напомнили, что страны Запада заинтересованы в экономической нестабильности России и всячески тормозили выполнение российских требований. По мнению военного эксперта Бориса Рожина, подрыв аммиакопровода показывает, что курируемый Западом Киев изначально не собирался его запускать.

"Они фиксируют этим, что никакой работы аммиакопровода не будет. Он будет физически уничтожаться. Поэтому факт зерновой сделки отпадает. Очевидно, что российские требования выполнять они не собираются, и поэтому соблюдать какие-то меры, связанные с сохранением аммиакопровода, не считают нужным. Что теряет украинский народ - это Киев не волнует. Народ - расходный материал", - констатирует Рожин.

Вогнать Киев в долги

Как подчеркивают эксперты, аммиак - это еще и сырье для производства боеприпасов, а российский продукт - самый дешевый в мире. Впрочем, заокеанские кукловоды не предлагают Киеву новое вооружение, а передают лежалый арсенал, все больше закредитовывая страну.
"Здесь нужно понимать: Киев получает боеприпасы из запасов Запада. Не то, что производится сейчас. Российский аммиак к этому отношения не имеет. Они полностью висят на западном снабжении - им отдают лежалый товар и продолжают вгонять в долги. Безусловно, все это выгодно Западу. И уровень эскалации будет только повышаться", - комментирует эту тему Рожин.
На этом фоне 8 июня Зеленский приехал в Херсонскую область, где в ночь на 6 июня ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. Эта поездка - пиар с целью получить новые западные кредиты.

Разрушение Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС унес жизни 17 человек и принес катастрофические последствия для Херсонщины, в том числе для подконтрольной Киеву ее части. Как сообщали экстренные службы Херсонской области, британские спецслужбы готовили группы подводного минирования в Очакове (город в Николаевской области Украины - ред.) для совершения диверсии на гидротехнических сооружениях.
"Разрушение Каховской ГЭС - это тоже согласовано с западными кураторами", - убежден Рожин. По его мнению, в условиях, когда украинское наступление проваливается, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, произведен с целью использовать обмеление некоторых районов для попыток форсирования Днепра.
"Что касается пропагандистских целей, есть более простые способы, но, конечно, воспользовались и обвинили Россию. Все понимают, что они совершают теракты и теперь перекладывают ответственность", - говорил эксперт.
При этом военные преступники во главе с Зеленским отвлекают отчаявшееся население от провального "контрнаступа" и многочисленных проблем, и показывают западным хозяевам готовность жертвовать чем угодно. Комментируя это, Рожин подчеркивает: американская тактика не предусматривает снисхождения к местному населению. Когда есть присутствие США, начинается настоящий геноцид и это подтверждают многочисленные примеры других конфликтов.

"Там где появляется Запад, местное население, мягко говоря, не берегут. Посмотрите на Сирию, Ирак, Ливию, Афганистан… Везде население - расходный материал", - продолжает эксперт.

Теракты на территории РФ

"Если говорить о русских, русскоязычных людях, их Западу и киевским марионеткам жалко меньше всего", - продолжает эксперт, говоря о киевских терактах, совершенных на территориях, подконтрольных Киеву, и вне этих территорий.
Многочисленные заявления украинского руководства о необходимости уничтожить мирное население России, теракты с подрывом машин, кафе, атаки на приграничные регионы РФ со всей очевидностью доказывают, что руководство "незалэжной" готово пойти на все ради достижения целей своих западных кураторов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
16:15
США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
Эксклюзивы РИА Новости КрымБорис РожинНовостиАммиакопроводЗерновая сделкаКаховская ГЭСЗахар ПрилепинВладлен Татарский (Максим Фомин)Новости КрымаПолитикаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Соревнования снайперов в Крыму – видео
19:52В Севастополе стреляют - что происходит
19:45В Крыму фермер получил условный срок за мошенничество на 2 млн рублей
19:11Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам СВО
19:10Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву Украину
19:03Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин 0:26
18:55Путин высказался о целях спецоперации и дал совет Западу
18:40Путин сделал заявление о подрыве Каховской ГЭС
18:21Заявления Путина о ходе СВО на встрече с военкорами - видео
17:50Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России
17:40Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева
17:22Путин: на Украине может появиться санитарная зона для защиты России
17:19Путин ответил на вопрос о введении военного положения по всей России
17:10Соревнования снайперов в Крыму: как это было - фоторепортаж
17:05В Крыму на танковой директрисе состязались снайперы
17:02РНКБ выдал самозанятым клиентам ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей
16:53Крыму угрожают подтопления
16:322 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон
16:15США намерены предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
16:05Минус 100 подразделений ВСУ и уничтоженные Storm Shadow
Лента новостейМолния