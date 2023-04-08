https://crimea.ria.ru/20230408/v-moskve-proschayutsya-s-voenkorom-vladlenom-tatarskim-1128058776.html

В Москве прощаются с военкором Владленом Татарским

В Москве прощаются с военкором Владленом Татарским - РИА Новости Крым, 08.04.2023

В Москве прощаются с военкором Владленом Татарским

В субботу на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Он был убит... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T12:26

2023-04-08T12:26

2023-04-08T12:44

владлен татарский (максим фомин)

теракт

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

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происшествия

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общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В субботу на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с военкором Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский. Он был убит 2 апреля при теракте в питерском кафе на Университетской набережной.Попрощаться с Владленом пришли сотни москвичей. Как пишет РИА Новости, на входе в траурный зал установлены металлодетекторы, всех приходящих тщательно проверяют. Троекуровский проезд перекрыт, возле него дежурит экипаж ДПС, дорога на кладбище оцеплена росгвардейцами. Машины, заезжающие на территорию, также осматривают с помощью служебных собак.На церемонии прощания присутствует и основатель ЧВК "Вагнер" Иосиф Пригожин."Сегодня страна прощается с Владленом Татарским, но Владлен Татарский остается с нами, его голос будет дальше звучать. Профессия "военный репортер" – это самое сложное, наверное, что бывает на войне, где надо быть под пулями каждый день, а Владлен не вылезал из окопов, и нести правду, иногда радостную, иногда не очень", - сказал он перед началом церемонии.Теракт в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля. По данным следствия, по указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. 4 апреля главное следственное управление СК России предъявило Треповой обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, что повлекло смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенное организованной группой. А вечером того же дня Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца.Дарья Трепова на данный момент находится в СИЗО Лефортово, ведется следствие. По ее словам, она подозревала, что в статуэтке находится "что-то плохое", но не знала, что именно.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в ПетербургеЧисло пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге

https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html

санкт-петербург

москва

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), теракт, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, москва, утраты, общество, новости