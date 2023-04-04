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Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T18:41
2023-04-04T18:47
россия
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
закон и право
новости
общество
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.При этом защита запросила для обвиняемой избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, закон и право, новости, общество, теракт
Материал дополняется
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге

Суд на два месяца арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурга

18:41 04.04.2023 (обновлено: 18:47 04.04.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Избрание меры пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года", - огласила решение судья.
При этом защита запросила для обвиняемой избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.
 
РоссияВзрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойСанкт-ПетербургПроисшествияЗакон и правоНовостиОбществоТеракт
 
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