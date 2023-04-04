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Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T18:41
2023-04-04T18:41
2023-04-04T18:47
россия
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
закон и право
новости
общество
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.При этом защита запросила для обвиняемой избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, закон и право, новости, общество, теракт
Материал дополняется
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
Суд на два месяца арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурга
18:41 04.04.2023 (обновлено: 18:47 04.04.2023)