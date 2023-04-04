https://crimea.ria.ru/20230404/darya-trepova-arestovana-po-delu-o-terakte-v-peterburge-1127980532.html

Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T18:41

2023-04-04T18:41

2023-04-04T18:47

россия

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

закон и право

новости

общество

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127980591_0:0:2456:1382_1920x0_80_0_0_d6554fdf03bc624dbc41b0f42f04758d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.При этом защита запросила для обвиняемой избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

россия

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, закон и право, новости, общество, теракт