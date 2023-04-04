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Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского
Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского
Решать проблему украинского терроризма надо радикально. Такое мнение после убийства военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале выразил глава Крыма... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T11:26
2023-04-04T11:44
крым
сергей аксенов
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
мнения
украина
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Решать проблему украинского терроризма надо радикально. Такое мнение после убийства военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что сегодня во главе Украины стоит "террористическая хунта", которая использует любые средства для достижения своих целей. В том числе киевский режим активно вербует женщин для громких преступлений. Аксенов привел в пример теракт против журналиста Дарьи Дугиной, который также был совершен женщиной.2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили сорок человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.3 апреля Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. * Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Владлен Татарский: биографическая справкаЗапад создал террористическое государство в центре Европы - Володин"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском
https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html
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крым, сергей аксенов, владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, мнения, украина, теракт
Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского

Аксенов об убийстве военкора Татарского: возмездие должно быть быстрым и сокрушительным

11:26 04.04.2023 (обновлено: 11:44 04.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Решать проблему украинского терроризма надо радикально. Такое мнение после убийства военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К подготовке терактов готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", - написал глава Крыма.
Он подчеркнул, что сегодня во главе Украины стоит "террористическая хунта", которая использует любые средства для достижения своих целей. В том числе киевский режим активно вербует женщин для громких преступлений. Аксенов привел в пример теракт против журналиста Дарьи Дугиной, который также был совершен женщиной.
Военкор Владлен Татарский
Вчера, 12:54
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы
2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили сорок человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.
В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте.
По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
3 апреля Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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КрымСергей АксеновВладлен Татарский (Максим Фомин)Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойСанкт-ПетербургПроисшествияМненияУкраинаТеракт
 
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