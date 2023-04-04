https://crimea.ria.ru/20230404/aksenov-potreboval-bystrogo-i-sokrushitelnogo-vozmezdiya-za-tatarskogo-1127965502.html

Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского

Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского

Решать проблему украинского терроризма надо радикально. Такое мнение после убийства военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале выразил глава Крыма... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T11:26

2023-04-04T11:26

2023-04-04T11:44

крым

сергей аксенов

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

мнения

украина

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Решать проблему украинского терроризма надо радикально. Такое мнение после убийства военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что сегодня во главе Украины стоит "террористическая хунта", которая использует любые средства для достижения своих целей. В том числе киевский режим активно вербует женщин для громких преступлений. Аксенов привел в пример теракт против журналиста Дарьи Дугиной, который также был совершен женщиной.2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили сорок человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.3 апреля Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. * Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Владлен Татарский: биографическая справкаЗапад создал террористическое государство в центре Европы - Володин"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о Татарском

https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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