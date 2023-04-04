Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за Татарского
Аксенов об убийстве военкора Татарского: возмездие должно быть быстрым и сокрушительным
11:26 04.04.2023 (обновлено: 11:44 04.04.2023)
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Решать проблему украинского терроризма надо радикально. Такое мнение после убийства военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К подготовке терактов готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", - написал глава Крыма.
Он подчеркнул, что сегодня во главе Украины стоит "террористическая хунта", которая использует любые средства для достижения своих целей. В том числе киевский режим активно вербует женщин для громких преступлений. Аксенов привел в пример теракт против журналиста Дарьи Дугиной, который также был совершен женщиной.
2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили сорок человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.
В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте.
По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
3 апреля Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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