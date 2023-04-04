Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге
Следком РФ: Дарье Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта в Санкт-Петербурге
15:04 04.04.2023 (обновлено: 15:17 04.04.2023)
© МВД России / Перейти в фотобанкДарья Трепова, задержанная в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации убийства военкора Владлена Татарского
© МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.
"Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", - сказано в сообщении ведомства.
По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек.
"Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - указали в СК РФ.
Ранее Следком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. По данным следствия, планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.
Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
Читайте также на РИА Новости Крым: