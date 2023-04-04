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Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге
Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге
Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга. РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T15:04
2023-04-04T15:17
владлен татарский (максим фомин)
происшествия
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга."Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", - сказано в сообщении ведомства.По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек."Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - указали в СК РФ.Ранее Следком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. По данным следствия, планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоЧисло пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человекВоенкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно
https://crimea.ria.ru/20230402/byl-opasen-dlya-nikh-no-shel-do-kontsa--v-strane-skorbyat-o-tatarskom-1127937848.html
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владлен татарский (максим фомин), происшествия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге

Следком РФ: Дарье Треповой предъявлено обвинение в совершении теракта в Санкт-Петербурге

15:04 04.04.2023 (обновлено: 15:17 04.04.2023)
 
© МВД России / Перейти в фотобанкДарья Трепова, задержанная в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации убийства военкора Владлена Татарского
Дарья Трепова, задержанная в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации убийства военкора Владлена Татарского
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.
"Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", - сказано в сообщении ведомства.
По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек.
В Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
2 апреля, 22:52
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"Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - указали в СК РФ.
Ранее Следком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. По данным следствия, планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.
Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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