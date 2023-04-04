https://crimea.ria.ru/20230404/dare-trepovoy-predyavili-obvinenie-po-delu-o-terakte-v-peterburge-1127974407.html

Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге

Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Дарье Треповой предъявлено обвинение по делу о теракте в Петербурге

Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T15:04

2023-04-04T15:04

2023-04-04T15:17

владлен татарский (максим фомин)

происшествия

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга."Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой)", - сказано в сообщении ведомства.По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек."Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу", - указали в СК РФ.Ранее Следком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. По данным следствия, планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоЧисло пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человекВоенкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно

https://crimea.ria.ru/20230402/byl-opasen-dlya-nikh-no-shel-do-kontsa--v-strane-skorbyat-o-tatarskom-1127937848.html

санкт-петербург

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владлен татарский (максим фомин), происшествия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, ск рф (следственный комитет российской федерации)