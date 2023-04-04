https://crimea.ria.ru/20230404/chislo-postradavshikh-pri-vzryve-v-kafe-peterburga-vyroslo-do-40-chelovek-1127960152.html

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T09:20

2023-04-04T09:20

2023-04-04T09:23

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

россия

владлен татарский (максим фомин)

минздрав рф

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в воскресенье вечером. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранения получили несколько десятков человек.На данный момент в больницах остаются 25 пострадавших. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве.Уголовное дело о терактеСледком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. Следствие полагает, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийУбийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбыВоенкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно

https://crimea.ria.ru/20230403/delo-o-vzryve-v-kafe-i-ubiystve-tatarskogo-perekvalifitsirovali-na-terakt-1127953296.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, россия, владлен татарский (максим фомин), минздрав рф, общество, новости