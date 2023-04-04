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Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек
Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T09:20
2023-04-04T09:23
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
россия
владлен татарский (максим фомин)
минздрав рф
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в воскресенье вечером. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранения получили несколько десятков человек.На данный момент в больницах остаются 25 пострадавших. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве.Уголовное дело о терактеСледком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. Следствие полагает, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийУбийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбыВоенкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно
https://crimea.ria.ru/20230403/delo-o-vzryve-v-kafe-i-ubiystve-tatarskogo-perekvalifitsirovali-na-terakt-1127953296.html
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взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, россия, владлен татарский (максим фомин), минздрав рф, общество, новости
Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга выросло до 40 человек

Минздрав: после взрыва в кафе в Петербурге за медпомощью обратились 40 человек – трое дети

09:20 04.04.2023 (обновлено: 09:23 04.04.2023)
 
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Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в воскресенье вечером. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранения получили несколько десятков человек.
"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении Минздрава.
На данный момент в больницах остаются 25 пострадавших. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве.
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Вчера, 17:53
Дело о взрыве в кафе и убийстве Татарского переквалифицировали на теракт

Уголовное дело о теракте

Следком России квалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга как террористический акт. В понедельник по подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова. Следствие полагает, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова, придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)*.
Национальный антитеррористический комитет также сообщил, что совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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