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Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42 - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42
Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42 - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42
После теракта в питерском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, за медицинской помощью обратились уже 42 человека, 24 пострадавших до сих пор... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T21:16
2023-04-04T21:16
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
минздрав рф
общество
теракт
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. После теракта в питерском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, за медицинской помощью обратились уже 42 человека, 24 пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей, состояние троих оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ."По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - отмечено в тексте.В стационарах находится 24 человека, в том числе, один ребенок, трое пострадавших от взрыва остаются в тяжелом состоянии, указали в ведомстве.В воскресенье вечером в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате случившегося погиб военкор и блогер Владлен Татарский. На следующий день была задержана подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова, а во вторник ей предъявлено обвинение.По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Вечером во вторник Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоВоенкор Татарский награжден орденом Мужества посмертноВзрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар
https://crimea.ria.ru/20230404/darya-trepova-arestovana-po-delu-o-terakte-v-peterburge-1127980532.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, минздрав рф, общество, теракт, здравоохранение в россии, новости
Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

21:16 04.04.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота медиков
Работа медиков - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. После теракта в питерском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, за медицинской помощью обратились уже 42 человека, 24 пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей, состояние троих оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - отмечено в тексте.
В стационарах находится 24 человека, в том числе, один ребенок, трое пострадавших от взрыва остаются в тяжелом состоянии, указали в ведомстве.
Избрание меры пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
18:41
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
В воскресенье вечером в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате случившегося погиб военкор и блогер Владлен Татарский. На следующий день была задержана подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова, а во вторник ей предъявлено обвинение.
По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек.
Вечером во вторник Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца.
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Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойСанкт-ПетербургПроисшествияМинздрав РФОбществоТерактЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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