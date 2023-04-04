https://crimea.ria.ru/20230404/chislo-postradavshikh-pri-terakte-v-kafe-peterburga-vyroslo-do-42-1127983608.html

Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42

Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42 - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42

После теракта в питерском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, за медицинской помощью обратились уже 42 человека, 24 пострадавших до сих пор... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T21:16

2023-04-04T21:16

2023-04-04T21:16

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

минздрав рф

общество

теракт

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. После теракта в питерском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, за медицинской помощью обратились уже 42 человека, 24 пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей, состояние троих оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве РФ."По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - отмечено в тексте.В стационарах находится 24 человека, в том числе, один ребенок, трое пострадавших от взрыва остаются в тяжелом состоянии, указали в ведомстве.В воскресенье вечером в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате случившегося погиб военкор и блогер Владлен Татарский. На следующий день была задержана подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова, а во вторник ей предъявлено обвинение.По данным следствия, 2 апреля Трепова по указанию лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате последовавшего взрыва он погиб, а ранения различной степени тяжести получили около 40 человек. Вечером во вторник Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоВоенкор Татарский награжден орденом Мужества посмертноВзрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар

https://crimea.ria.ru/20230404/darya-trepova-arestovana-po-delu-o-terakte-v-peterburge-1127980532.html

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, минздрав рф, общество, теракт, здравоохранение в россии, новости