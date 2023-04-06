https://crimea.ria.ru/20230406/mid-predstavitel-kanady-v-sovbeze-oon-opravdyvaet-terakt-v-peterburge-1128010322.html

МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге

МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге - РИА Новости Крым, 06.04.2023

МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Канады объяснений после того, как канадский политик и известный русофоб Роберт Рэй написал в... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T11:06

2023-04-06T11:06

2023-04-06T11:06

мария захарова

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Канады объяснений после того, как канадский политик и известный русофоб Роберт Рэй написал в соцсетях, что погибший во время теракта в Санкт-Петербурге Владлен Татарский был не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию.Захарова подчеркнула, что преступление было совершено против человека, который занимался поиском истины на деле, а не на словах боролся за свободу слова. Она указала также на полное отсутствие реакции на террористический акт со стороны так называемого демократического Запада.Представитель МИД страны отметила, что в такое положение дел невозможно поверить тем, кто "не знает механику их действий, их философию и идеологию". А для тех, кто знает, в этом нет ничего удивительного. Захарова пояснила, что причина демонстрируемого абсолютного хладнокровия заключается в том, что западные политики прекрасно знают, зачем им нужен киевский режим.По словам представителя МИД, некоторые даже оправдывают такие преступления. Так, постоянный представитель Канады при Совбезе ООН, известный русофоб Роберт Рэй написал в своем аккаунте в социсетях, что "Владлен Татарский был не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию".Она поинтересовалась, на основании каких международных договоренностей в Канаде теперь определяют, кто есть "правильный" журналист. И обратилась к официальным властям этой страны с требованием пояснить следующее.По ее словам, это нечто новое, так как впервые слышит о сегрегации людей по признаку того, что одни являются жертвами терактов, а вторые жертвами не являются, потому что в отношении них теракты представляются явлением нормальным.Ранее в МИД России заявили, что военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом и чудовищным преступлением. Соболезнования родным и близким Татарского также выразили врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Он родился в донецкой Макеевке. Практически ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" выходили в различных патриотических пабликах. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42Дарья Трепова арестована по делу о теракте в ПетербургеЗапад создал террористическое государство в центре Европы - Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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