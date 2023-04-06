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МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге
МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге - РИА Новости Крым, 06.04.2023
МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Канады объяснений после того, как канадский политик и известный русофоб Роберт Рэй написал в... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T11:06
2023-04-06T11:06
мария захарова
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
оон
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
канада
санкт-петербург
новости
роберт рэй
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Канады объяснений после того, как канадский политик и известный русофоб Роберт Рэй написал в соцсетях, что погибший во время теракта в Санкт-Петербурге Владлен Татарский был не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию.Захарова подчеркнула, что преступление было совершено против человека, который занимался поиском истины на деле, а не на словах боролся за свободу слова. Она указала также на полное отсутствие реакции на террористический акт со стороны так называемого демократического Запада.Представитель МИД страны отметила, что в такое положение дел невозможно поверить тем, кто "не знает механику их действий, их философию и идеологию". А для тех, кто знает, в этом нет ничего удивительного. Захарова пояснила, что причина демонстрируемого абсолютного хладнокровия заключается в том, что западные политики прекрасно знают, зачем им нужен киевский режим.По словам представителя МИД, некоторые даже оправдывают такие преступления. Так, постоянный представитель Канады при Совбезе ООН, известный русофоб Роберт Рэй написал в своем аккаунте в социсетях, что "Владлен Татарский был не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию".Она поинтересовалась, на основании каких международных договоренностей в Канаде теперь определяют, кто есть "правильный" журналист. И обратилась к официальным властям этой страны с требованием пояснить следующее.По ее словам, это нечто новое, так как впервые слышит о сегрегации людей по признаку того, что одни являются жертвами терактов, а вторые жертвами не являются, потому что в отношении них теракты представляются явлением нормальным.Ранее в МИД России заявили, что военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом и чудовищным преступлением. Соболезнования родным и близким Татарского также выразили врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Он родился в донецкой Макеевке. Практически ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" выходили в различных патриотических пабликах. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42Дарья Трепова арестована по делу о теракте в ПетербургеЗапад создал террористическое государство в центре Европы - Володин
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мария захарова, владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, оон, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), канада, санкт-петербург, новости, роберт рэй
МИД: представитель Канады в Совбезе ООН оправдывает теракт в Петербурге

Захарова осудила оправдание теракта в Петербурге канадским политиком Робертом Рэем

11:06 06.04.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Канады объяснений после того, как канадский политик и известный русофоб Роберт Рэй написал в соцсетях, что погибший во время теракта в Санкт-Петербурге Владлен Татарский был не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию.
Захарова подчеркнула, что преступление было совершено против человека, который занимался поиском истины на деле, а не на словах боролся за свободу слова. Она указала также на полное отсутствие реакции на террористический акт со стороны так называемого демократического Запада.
"Показательная реакция, а точнее ее полное отсутствие со стороны так называемого демократического Запада. Они еще называют себя цивилизованными, исключительными, ведущими… Они называют себя "цветущим садом". Так вот, этот цветущий сад не проронил ни слова, и не сказал ничего о сочувствии и сопереживании. Даже суровой констатации факта, что это террористическая атака – не было", – подчеркнула Захарова.
Представитель МИД страны отметила, что в такое положение дел невозможно поверить тем, кто "не знает механику их действий, их философию и идеологию". А для тех, кто знает, в этом нет ничего удивительного. Захарова пояснила, что причина демонстрируемого абсолютного хладнокровия заключается в том, что западные политики прекрасно знают, зачем им нужен киевский режим.
"Коллективный Запад знает, зачем они использую Украину. На Западе много говорят, что делают все ради Украины. Но это не правда. Они просто цинично используют Украину как плацдарм, как полигон, как инструмент противодействия нашей стране. Вот вам еще один трек. Отсюда и молчание. Отсюда и отсутствие элементарной констатации факта о теракте", – продолжила Захарова.
По словам представителя МИД, некоторые даже оправдывают такие преступления. Так, постоянный представитель Канады при Совбезе ООН, известный русофоб Роберт Рэй написал в своем аккаунте в социсетях, что "Владлен Татарский был не журналистом, а ярым пропагандистом, распространявшим ненависть и дезинформацию".
Она поинтересовалась, на основании каких международных договоренностей в Канаде теперь определяют, кто есть "правильный" журналист. И обратилась к официальным властям этой страны с требованием пояснить следующее.

"А что, оказывается, есть люди, профессии, характеры, особенности, личные характеристики в отношении которых возможно совершать террористические акты? Это что-то новое, – продолжила Захарова, – Впервые слышу, что с точки зрения западного, как они себя называют, прогрессивного сообщества, есть некоторые категории людей, в отношении которых террористический акт может считаться чем-то естественным, чем-то нормальным".

По ее словам, это нечто новое, так как впервые слышит о сегрегации людей по признаку того, что одни являются жертвами терактов, а вторые жертвами не являются, потому что в отношении них теракты представляются явлением нормальным.
Ранее в МИД России заявили, что военкор Татарский был опасен, но шел до конца, поэтому вызывал ненависть киевского режима. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала взрыв в Санкт-Петербурге террористическим актом и чудовищным преступлением. Соболезнования родным и близким Татарского также выразили врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Он родился в донецкой Макеевке. Практически ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" выходили в различных патриотических пабликах. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
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Мария ЗахароваВладлен Татарский (Максим Фомин)Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойООНПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)КанадаСанкт-ПетербургНовостиРоберт Рэй
 
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